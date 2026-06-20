Kayseri’de peş peşe sarsıntılar: Şener Üşümezsoy’dan korkutan soruya yanıt

TOROSLAR’DAKİ HAREKET KÜÇÜK SARSINTILARI TETİKLİYOR

Açıklamalarında Toroslar ile Çukurova arasındaki tektonik yapıya da değinen Üşümezsoy, Toros bloğunun saat yönünün tersine dönen bir sistem oluşturduğunu ve bu hareketin çok sayıda küçük kırığın meydana gelmesine neden olduğunu aktardı.