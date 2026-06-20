Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde art arda meydana gelen yüzlerce sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.
Kayseri’de peş peşe sarsıntılar: Şener Üşümezsoy’dan korkutan soruya yanıt
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde peş peşe yaşanan yüzlerce deprem bölgede endişeyi artırdı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntıların büyük bir depremin habercisi olup olmadığına ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı.Kaynak: Haber Merkezi
Yaşanan deprem hareketliliğinin ardından gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrilirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BÜYÜK BİR FAY DEĞİL KÜÇÜK KIRIKLAR VAR"
Pınarbaşı çevresindeki tektonik yapının sanıldığından daha karmaşık olduğunu belirten Üşümezsoy, depremlerin büyük bir fay hattının kırılmasından değil, birbirini kesen çok sayıda küçük fay ve blok yapısından kaynaklandığını ifade etti.
Depremin büyüklüğünü belirleyen en önemli unsurların fayın uzunluğu ve kırılma alanının genişliği olduğunu vurgulayan uzman isim, bölgede yaşanan çok sayıdaki küçük sarsıntının tek başına büyük ve yıkıcı bir deprem beklentisi anlamına gelmediğini söyledi.
6 ŞUBAT DEPREMLERİYLE İLİŞKİSİ TARTIŞILIYOR
Kayseri’deki sarsıntıların 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle bağlantılı olup olmadığı yönündeki sorulara da yanıt veren Üşümezsoy, Pınarbaşı çevresindeki fay sisteminin büyük depremleri üreten ana fay mekanizmasından farklı bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.
Bölgedeki hareketliliğin küçük bloklar üzerinde geliştiğini belirten Üşümezsoy, bu nedenle söz konusu depremlerin Elbistan merkezli büyük deprem senaryolarıyla doğrudan ilişkilendirilmesinin doğru olmayacağını savundu.
TOROSLAR’DAKİ HAREKET KÜÇÜK SARSINTILARI TETİKLİYOR
Açıklamalarında Toroslar ile Çukurova arasındaki tektonik yapıya da değinen Üşümezsoy, Toros bloğunun saat yönünün tersine dönen bir sistem oluşturduğunu ve bu hareketin çok sayıda küçük kırığın meydana gelmesine neden olduğunu aktardı.
Bu yapının Kayseri, Sarız, Tufanbeyli, Şarkışla ve Çukurova’nın kuzey kesimlerinde küçük ve orta büyüklükte depremlerin görülmesini doğal hale getirdiğini ifade etti.