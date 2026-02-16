TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu ekiplerinden Auran Kayseri Kadın FK şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar maçın ardından şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Ersin Ulker, Samed Armut
Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, (Nisanur Yıldırım dk.85), Ayşegül Aydın, Bahar Özen, (Saniye Aslano dk.90), Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Elvin Kılınç, (Eda Aydın dk.90), Ogundeko Oluwatosin Sharon, Elanur Çıkılı, Juliet Chika Emereole, Zeynep Bilir
Gaziantep Safir SK: Zeliha Sude Karatekin, Tuana Şahin, Zeynep Cesur, İrem Yılmaz, Ayşe Taslak, Seval Kıraç, (Buse Uçan dk.78), Zehra Yılmaz, (Beyza Kara dk.58), Büşra Becerekli, Rammie Janae Noel, (Başak Ersoy dk.72), Setenay Sırım, Fatma Nur Şenses
Goller: Zeynep Bilir (dk.18), Kafayat Atoke Başhıru (dk.56-72 ve 80), Ogundeko Oluwatosin Sharon (dk.72) (Auran Kayseri Kadın FK), Beyza Kara (dk.81) (Gaziantep Safir SK)