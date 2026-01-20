Sözcü'de yer alan habere göre, İzmir’in Narlıdere ilçesinde Kaymakam Kadir Eser’in, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Müftüsü ile birlikte AKP İlçe Başkanlığı’na gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyareti, sosyal medyada tarafsızlık tartışmalarını beraberinde getirdi.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞIM YAPILDI

Narlıdere Kaymakamlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kaymakamımız Sn. Kadir Taner Eser, İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay ve İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı’nın katılımıyla; göreve yeni seçilen Adalet ve Kalkınma Partisi Narlıdere İlçe Başkanı Yusuf Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni yönetimlerini tebrik etti” ifadelerine yer verildi.

TARAFSIZLIK ELEŞTİRİLERİ GELDİ

Söz konusu paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ziyareti eleştiren yorumlar yaptı. Yapılan değerlendirmelerde, kaymakamın devletin tarafsız bir temsilcisi olduğu hatırlatılarak, benzer ziyaretlerin diğer siyasi partiler için de yapılıp yapılmadığı sorgulandı.

Yorumlarda, “Her seçilen partiye ziyaret için gidiyor musunuz?”, “Devletin tarafsız bir görevlisi olarak başka hangi partileri ziyaret ettiniz?” ve “Diğer partilere de aynı nezaket gösterilirse sorun yok” gibi ifadeler öne çıktı.