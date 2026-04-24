İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ

Kaman Kaymakamı Engin Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aile Destek Merkezinde düzenlenen programa katıldı. Minik öğrencilerin gösterilerini izleyen Tok, kursiyerlerle de bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi, el emeği ürünleri inceledi.

KAMAN’DA 23 NİSAN COŞKUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kaman’da düzenlenen programda Aile Destek Merkezi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Programa Kaman Kaymakamı Engin Tok katılırken, etkinlikte minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle takip edildi.

Programda çocukların sergilediği performanslar katılımcılar tarafından beğeniyle izlenirken, bayramın anlam ve önemine uygun çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

MİNİKLERDEN RENKLİ GÖSTERİLER

Etkinlik kapsamında sahne alan öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Çocukların sergilediği performanslar program alanında duygusal ve coşkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Kaymakam Engin Tok, gösterileri dikkatle izleyerek çocukları tebrik etti.

KAYMAKAM TOK’TAN YAKIN İLGİ

Program kapsamında Kaymakam Engin Tok, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Çocuklarla bir araya gelen Tok’un samimi ilgisi dikkat çekerken, etkinlik boyunca miniklerle birebir iletişim kurduğu gözlendi.

AİLE DESTEK MERKEZİ ZİYARETİ

Etkinlik sonrası Aile Destek Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kursiyerlerle de bir araya gelen Kaymakam Tok, kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kursiyerlerin el emeği ürünlerini tek tek inceleyen Tok, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kursiyerlerle fikir alışverişinde bulundu.

TALEPLER VE GÖRÜŞLER DİNLENDİ

Ziyaret sırasında kursiyerlerin talep ve görüşlerini dinleyen Kaymakam Tok, merkezde yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kursiyerlerin sosyal ve ekonomik üretim süreçlerine katkı sunan çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

TEŞEKKÜR VE BAYRAM MESAJI

Programın sonunda konuşan Kaymakam Engin Tok, etkinlikte emeği geçen tüm görevlilere teşekkür etti. Tok ayrıca çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı.

Kaman Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilen program, hem çocukların bayram coşkusunu yaşadığı hem de kursiyerlerin çalışmalarının yerinde incelendiği anlamlı bir buluşma olarak kayıtlara geçti. Etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam etmesi bekleniyor.