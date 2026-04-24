Survivor’da dev ödül sahibini buldu: İngiltere yolcusu belli oldu

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor Türkiye 2026, sezonun en iddialı ödül oyunlarından birine sahne oldu.
Survivor'da heyecan dorukta. 23 Nisan Perşembe akşamı oynanan ödül oyununda yarışmacılar, İngiltere'de Hull City maçını izleme fırsatı sunan dev ödül için kıyasıya mücadele etti.
Haftalardır merakla beklenen bu özel ödülde kazanan takım, İngiltere’ye giderek Hull City maçını yerinde izleme, konaklama ve alışveriş ayrıcalıkları elde edecekti.
Ünlüler ve Gönüllüler takımları ise bu büyük fırsatı yakalamak için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu.
NEFES KESEN FİNAL: KAZANAN ÜNLÜLER
İki aşamalı olarak planlanan dev derbinin ilk etabında takımlar 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrılmıştı.
Dün akşam yayınlanan rövanş mücadelesinde ise heyecan doruğa çıktı. On sayıya ulaşan ekibin İngiltere biletini cebine koyacağı parkurda, strateji ve hız ön plandaydı.
Mücadelede Nobre’nin başarılı atışları Gönüllüler takımını bir ara öne geçirse de, Ünlüler takımı kısa sürede oyunun kontrolünü eline aldı.
Yarışmanın kaderini belirleyen son eşleşmede Sude ve Nefise karşı karşıya geldi. Ünlüler takımını 12-3 gibi net bir skorla galibiyete taşıdı.
Ünlüler takımı, hem adanın zorlu şartlarından bir süreliğine uzaklaşma şansı yakaladı hem de İngiltere’de unutulmaz bir futbol deneyimi yaşama hakkı elde etti.
ELEME POTASI ŞEKİLLENDİ: BEYZA VE LİNA TEHLİKEDE
Büyük ödülün coşkusu sürerken, adada kalma mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta gerçekleştirilen ada konseylerinin ardından eleme potasına giren isimler netleşti.
Haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenen Beyza’nın yanına, Salı günü Kırmızı Takım’da yapılan oylama sonucunda Lina dahil oldu.