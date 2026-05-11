Anasayfa Dünya Kayıp uygarlığın altınlarla dolu mezarı bulundu: Yazılı tarihi yoktu

Panama’da yürütülen arkeolojik kazılarda, bugüne kadar yazılı hiçbir izi bulunamayan gizemli Gran Cocle kültürüne ait bin yıllık bir yönetici mezarı ortaya çıkarıldı.

Cemile Kurel
El Caño Arkeoloji Parkı’nda keşfedilen mühürlü mezar, yalnızca içerdiği altın eserlerle değil, bilinmeyen bir uygarlığın sosyal yapısına ışık tutmasıyla da dikkat çekiyor.

Panama Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre mezar, toplum içinde üst düzey konuma sahip bir kişiye ait.

Arkeologlar, insan kalıntılarının çevresine büyük bir özenle yerleştirilmiş altın levhalar, kolyeler ve çeşitli süs eşyaları buldu. Yapılan incelemelerde bu altınların para yerine törensel ve sembolik amaçlarla kullanıldığı belirlendi.

Uzmanlar, mezardaki nesnelerin rastgele bırakılmadığını, belirli bir ritüel düzen içinde yerleştirildiğini ifade ediyor.

Özellikle baş ve göğüs kısmında bulunan takılar, mezara gömülen kişinin toplumdaki gücünü ve ayrıcalıklı statüsünü ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre Gran Cocle toplumu için altın, ekonomik değerden çok seçkinliği temsil eden kutsal bir simgeydi.

Mezarda bulunan bazı altın objelerin hayvan figürleri taşıdığı, bazılarının ise henüz anlamı çözülemeyen soyut semboller içerdiği açıklandı. Bilim insanları, bu sembollerin kayıp uygarlığın inanç sistemi ve dünya görüşünü anlamada önemli ipuçları sunduğunu düşünüyor.

Yazılı kayıt bırakmadan tarih sahnesinden silinen bu gizemli topluluğun geçmişi, gün yüzüne çıkarılan eserler sayesinde yeniden şekilleniyor.

Uzmanlar, bölgedeki diğer mezar odalarında da benzer keşiflerin yapılabileceğini belirterek kazı çalışmalarını derinleştirmeyi planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
