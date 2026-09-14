Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı?

Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı?

Katılımevim soruşturmasındaki 2,29 milyar TL’lik para akışında yatırımcı güvenini doğrudan ilgilendiren kritik bir soru ortaya çıktı. Pusula Finans Holding, Katılımevim hisselerini milyarlarca lira harcayarak toplarken masada Tera Grubu var mıydı?

Kaynak: Diğer
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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 1

Katılımevim'de son günlerde hisse fiyatlarındaki dalgalanmalar, Tera Grubu’na devir süreci ve adli soruşturmalar iç içe geçti. Ancak Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri kronolojik bir sıraya konulduğunda, yatırımcı güvenini doğrudan ilgilendiren kritik bir soru belirginleşiyor.

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 2

Eko Radar'da yer alan habere göre; Pusula Finans Holding, Katılımevim hisselerini milyarlarca lira harcayarak toplarken masada Tera Grubu var mıydı?

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 3

30 Ağustos’ta Pusula Finans Holding, şirketin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni işaret ederek 10 milyar TL’ye kadar hisse alım kararı aldı.

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 4

31 Ağustos-3 Eylül’de sadece dört işlem gününde, fiyatı 65,03 TL'den 45,96 TL'ye kadar gerileyen hisselerden toplam 2,29 milyar TL’lik (45,3 milyon adet) alım yapıldı. Pusula’nın doğrudan payı yüzde 29,50’ye çıktı.

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 5

9 Eylül’de Pusula hisselerinin Tera Grubu’na devri için "bağlayıcı olmayan" görüşmelerin başladığı açıklandı.

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 6

10 Eylül’de ise tarafların temel finansal şartlarda mutabık kaldığı duyuruldu.

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 7

Ortada kanıtlanmış bir usulsüzlük olmamasına rağmen, bu 2,29 milyar TL'lik agresif alımın satış duyurusundan sadece günler önce yapılması, "ilk temasın aslında ne zaman kurulduğu" sorusunu gündeme taşıyor.

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 8

Tablonun arka planında genellikle gözden kaçan bir fon detayı bulunuyor. Pusula Finans Holding’in yüzde 29,50’lik doğrudan payının yanı sıra, yönettiği Üçüncü ve Kuzey Hisse Senedi Serbest Fonlarının da toplam yüzde 35,57’lik bir payı mevcut.

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 9

Bu noktada mülkiyet ile yönetişim ayrımı kritik bir hal alıyor. Bu fonlardaki varlıklar Pusula’ya değil, doğrudan fon yatırımcılarına ait olduğu belirtiliyor.

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 10

Ancak SPK kuralları gereği, bu fonların oy haklarının kullanımı portföy yönetim şirketinin inisiyatifindedir. Pusula Portföy Tera’ya geçtiğinde, bu devasa oy gücünün nasıl bir stratejiyle kullanılacağı merak konusu oldu.

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 11

Devir işlemleri SPK, BDDK ve Rekabet Kurumu onaylarına tabi olsa da pratik uygulamada sürecin çoktan tamamlandığı izlenimi veriliyor. Hukuki kapanış gerçekleşmeden Tera Holding yöneticileri Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin Katılımevim yönetiminde dümene geçmesi ve Tera cephesinin "Pusula bünyemize katıldı" şeklindeki kesin dili dikkat çekiyor.

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Katılımevim dosyasında milyar liralık para akışı: Tera masada mıydı? - Resim: 12

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sıkça yanlış yorumlanıyor. Bu adli süreç, Katılımevim'in ticari faaliyetlerine veya satış sürecine değil; sermaye piyasasını manipüle ettiği iddia edilen sosyal medya içeriklerine ve hesap sahiplerine yönelik. Tasarruf sahipleri için ise BDDK mevzuatı net: Yatırımlar kamusal sigorta kapsamında olmamakla birlikte, yeni müşterilerin 14 gün içinde kesintisiz cayma ve ücret iadesi hakkı bulunuyor.

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