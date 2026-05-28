Kaza, akşam saatlerinde Kuruçay mevkisinde meydana geldi. Taşköprü yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Araçta bulunan Abdullah Tekin ve Dursun Akman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.