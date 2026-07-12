Kasanın şampiyonu belli oldu: Hem acısı hem tatlısı kazandırdı

Tarımsal üretimde geçen yıl kuraklık nedeniyle yaşanan kaybın ardından Batı Akdeniz’de, bu sezon gerçekleşen rekolte artışı, ihracat verilerine de yansıdı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre; Antalya, Burdur ve Isparta’da üretilen yaş sebze ve meyve ihracatından haziran ayında 80,5 milyon dolar gelir sağlandı. Bu gelirin yarısı, kiraz ve vişne ihracatından gerçekleşti. Haziran ayında Batı Akdeniz'den 40,6 milyon dolar kiraz ve vişne ihracatı gerçekleşti, ayrıca geçen yıla göre yüzde 376 artış kaydedildi.