Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı

Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı

Kartal’da iki katlı bir binada çıkan yangında dumanlar binayı sararken üst katta mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaynak: DHA
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Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı - Resim: 1

Kartal’da 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı - Resim: 2

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı - Resim: 3

Topselvi Mahallesi Taşkın Sokak’ta bulunan 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre, binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede binanın tamamını kapladı.

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Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

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Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı - Resim: 5

Binanın ikinci katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı - Resim: 6

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında birinci kattaki daire kullanılamaz hale gelirken, sokakta kısa süreli panik yaşandı.

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Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı - Resim: 7

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı - Resim: 8
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Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı - Resim: 9
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