Kartal’da 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kartal'da alevler binayı sardı: Dumanlar arasında can pazarı
Kartal’da iki katlı bir binada çıkan yangında dumanlar binayı sararken üst katta mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.Kaynak: DHA
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Topselvi Mahallesi Taşkın Sokak’ta bulunan 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre, binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede binanın tamamını kapladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.
Binanın ikinci katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında birinci kattaki daire kullanılamaz hale gelirken, sokakta kısa süreli panik yaşandı.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.