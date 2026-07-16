Karadeniz'in sarp dağlarında nefes kesen operasyon: Mahsur kalan macera tutkunlarına 10 saat sonra ulaşıldı

Rize'nin doğa harikası ilçesi Çamlıhemşin, heyecan dolu ve bir o kadar da tehlikeli bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, bölgenin ünlü noktalarından biri olan Amlakit Yaylası'ndan yola çıkarak yeşillikler içinde doğa yürüyüşüne çıkan 3 Rus turist, bir süre sonra güzergâhlarını kaybederek dağlık alanda mahsur kaldı. Yoğun sis ve arazinin engebeli yapısı nedeniyle yönlerini bulamayan turistler, durumun ciddiyetini anlayarak yetkililerden acil yardım talebinde bulundu.