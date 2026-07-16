Rize'nin doğa harikası ilçesi Çamlıhemşin, heyecan dolu ve bir o kadar da tehlikeli bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, bölgenin ünlü noktalarından biri olan Amlakit Yaylası'ndan yola çıkarak yeşillikler içinde doğa yürüyüşüne çıkan 3 Rus turist, bir süre sonra güzergâhlarını kaybederek dağlık alanda mahsur kaldı. Yoğun sis ve arazinin engebeli yapısı nedeniyle yönlerini bulamayan turistler, durumun ciddiyetini anlayarak yetkililerden acil yardım talebinde bulundu.
Karadeniz'in sarp dağlarında nefes kesen operasyon: Mahsur kalan macera tutkunlarına 10 saat sonra ulaşıldı
Rize Çamlıhemşin'de doğa yürüyüşü yaparken sis ve zorlu arazi şartları nedeniyle yollarını kaybeden 3 Rus turist, AFAD ve jandarma ekiplerinin 10 saatlik zorlu arama kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan turistler güvenli bölgeye tahliye edildi.Kaynak: İHA
İhbar hattına gelen çağrının ardından bölgede hemen alarm durumuna geçildi. AFAD koordinasyonunda organize olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve yerel jandarma asayiş ekipleri, turistlerin mahsur kaldığı koordinatları belirleyerek hızla bölgeye sevk edildi.
ZORLU COĞRAFYADA ZAMANA KARŞI YARIŞ
Bölgenin geçit vermeyen sarp kaya yapıları ve aniden bastıran olumsuz hava koşulları, arama kurtarma ekiplerinin işini oldukça güçleştirdi. Her türlü riski göze alarak sisli dağ patikalarında ilerleyen uzman ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaybolan turistlerle ilk sesli ve fiziki teması kurmayı başardı. Dik yamaçlarda ve sık bitki örtüsü arasında iğneyle kuyu kazar gibi titiz bir çalışma yürüten kurtarma timleri, tam 10 saat süren aralıksız yürüyüşün ardından saat 14.00 sularında turistlerin sığındığı noktaya ayak bastı.
İLK KONTROLLER DAĞ BAŞINDA YAPILDI
Uzun süre mahsur kalmalarına rağmen soğukkanlılıklarını koruyan 3 Rus turistin, ulaşıldıkları noktada JAK ve AFAD ekiplerince ilk tıbbi kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde turistlerin herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının son derece iyi olduğu tespit edildi. Dağlık alanda ilk yardım ve sıcak takviyesi yapılan yabancı turistlerin, ekipler eşliğinde güvenli hat üzerinden en yakın yerleşim birimine tahliye edilmesi için dönüş yolculuğu başlatıldı.