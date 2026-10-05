Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu

Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu

Buzulların erimesiyle oluşan Agassiz Gölü, yaklaşık 13 bin yıl önce Karadeniz büyüklüğüne ulaştı. Gölün devasa tatlı su kütlesinin okyanusa boşalması, Kuzey Yarımküre’de sıcaklıkların 3 derece düşmesine ve yaklaşık 1200 yıllık soğuma dönemine neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 1

Kuzey Amerika’nın bugünkü coğrafyasından oldukça farklı olduğu dönemlerden birinde, yüz binlerce kilometrekarelik alan dev bir buz tabakasıyla kaplıydı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 2

Yaklaşık 110 bin yıl önce bölgede hüküm süren Laurentide Buzulu’nun kalınlığı bazı noktalarda 3 kilometreye kadar çıkıyordu. İklimin ısınmaya başlamasıyla birlikte bu dev buz kütlesi çözülmeye başladı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 3

Yaklaşık 16 bin yıl önce hızlanan erime sonucunda ortaya çıkan sular, bölgedeki yükseltiler nedeniyle yeterince hızlı biçimde uzaklaşamadı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 4

Böylece zamanla yaklaşık 440 bin kilometrekarelik alanı kaplayan Agassiz Gölü meydana geldi. Göl, ulaştığı büyüklük bakımından Karadeniz ile karşılaştırılabilecek seviyeye geldi.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 5

Yüzölçümü günümüz Fransa’sına da yakın olan Agassiz’in sınırları sabit kalmadı. Suyun akış yönü dönemlere göre değişirken gölden güneye, ardından kuzeydoğu ve kuzeybatıya doğru su taşındı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 6

Bu dev su kütlesinin tarihindeki en büyük boşalmalardan biri yaklaşık 13 bin yıl önce yaşandı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 7

Hudson Körfezi üzerinden gerçekleşen akışla gölde biriken tatlı suyun çok büyük bir bölümü Kuzey Buz Denizi ve Atlas Okyanusu’na ulaştı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 8

Okyanuslara bir anda ulaşan yüksek miktardaki tatlı su, denizlerdeki akıntı düzenini bozdu.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 9

Sıcak suları kuzeye, soğuk suları güneye taşıyan sistemin etkilenmesiyle küresel ısınma süreci kesintiye uğradı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 10

Bu değişimin ardından Dünya, "Genç Dryas" adı verilen uzun süreli bir soğuma evresine girdi. Yaklaşık 1200 yıl devam eden dönemde Kuzey Yarımküre’nin ortalama sıcaklığı 3 derece azaldı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 11

Sıcaklıklardaki sert düşüş, Kuzey Amerika’daki büyük hayvan topluluklarını da etkiledi.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 12

Mamut, kılıç dişli kaplan ve dev tembel hayvan gibi megafauna türlerinin neslinin tükenmesinde söz konusu iklim değişikliği ana etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 13

Agassiz Gölü’nün yaşamı ise bununla sınırlı kalmadı. Yaklaşık 8 bin 400 yıl önce, gölü çevreleyen son buz engellerinin de tamamen çökmesiyle dev su kütlesi kalıcı olarak ortadan kalktı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 14

Gölün son büyük boşalmasının ardından okyanus seviyelerinde de dikkat çekici bir değişim meydana geldi.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 15

Kuzey Buz Denizi’ne ulaşan suyun ardından deniz seviyesi bir yıl içinde 2,8 metre yükseldi ve geniş kara alanları sular altında kaldı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 16

Agassiz Gölü’nün çekilmesiyle geride yeni bir kara yapısı ortaya çıktı. Bölgedeki su kütlesinin yerini Kanada bozkırları ile ABD’nin Orta Batı’sını oluşturan verimli ovalar aldı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 17

Dev gölden geriye ise bugün Winnipeg, Winnipegosis, Woods ve Manitoba gölleri kaldı.

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Karadeniz büyüklüğündeydi: Dev göl bir gecede adeta buhar oldu - Resim: 18

Bu göller, geçmişte Kuzey Amerika’nın geniş bir bölümünü kaplayan Agassiz Gölü’nün günümüzdeki kalıntıları arasında yer alıyor.

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