Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba)

Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba)

ABD enflasyon verileri ve Orta Doğu'daki kritik gelişmeler piyasalarda dengeleri değiştirdi. Hürmüz anlaşması petrol fiyatlarını 90 dolar sınırına taşırken, küresel ve iç piyasada altın fiyatları tamamen değişti. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altında son durum nasıl?

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 1

Piyasaların merakla beklediği ABD'deki Temmuz çekirdek enflasyon (PCE) aylık yüzde 0,2 seviyesinde beklenen artış ile gelmişti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik savaşın çok yakında bitebileceği mesajını vermesi ise piyasalarda olumlu yansımadı. Ancak İran ve Umman Hürmüz konusunda anlaşması petrol tarafının 90 dolara yakınlaştırırken, altın cephesinde düşüşlere neden oldu.

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 2

Serbest piyasada güne düşüş trendi ile başlayan gram altın TL, akşam saatlerinde de hareketini sürdürdü. Saat 07.00’dan bu yana altın cephesinde yüzde 1’i aşan bir düşüş gözlemlendi. Anlık olarak düşüş ivmesine devam eden gram altın 7 bin 108 TL bandında işlem görüyor.

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 3

Kapalıçarşı’da altın fiyatları da merak edilen bir diğer konu. Sabah saatlerinde 7 bin 183 TL seviyelerinde olan gram altın günlük yüzde 1’i aşan düşüş ile 7 bin 110 TL seviyelerine kadar geriledi.

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 4

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında akşam seansı;

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 5

GRAM ALTIN (20:28:49)

Alış Fiyatı: 7026.45

Satış Fiyatı: 7108.56

Düşük: 7087.17

Yüksek: 7230.98

Kapanış: 7204.35

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN (20:28:49)

Alış Fiyatı: 11475.00

Satış Fiyatı: 11597.00

Düşük: 11562.00

Yüksek: 11797.00

Kapanış: 11753.00

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 7

YARIM ALTIN (20:28:49)

Alış Fiyatı: 22986.00

Satış Fiyatı: 23187.00

Düşük: 23118.00

Yüksek: 23586.00

Kapanış: 23500.00

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 8

TAM ALTIN (20:28:49)

Alış Fiyatı: 45654.00

Satış Fiyatı: 46204.00

Düşük: 46065.00

Yüksek: 47000.00

Kapanış: 46827.00

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 9

GREMSE ALTIN (20:28:49)

Alış Fiyatı: 113694.0000

Satış Fiyatı: 115121.0000

Düşük: 114774.0000

Yüksek: 117102.0000

Kapanış: 116671.0000

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 10

HAS ALTIN (20:28:49)

Alış Fiyatı: 7061.76

Satış Fiyatı: 7094.37

Düşük: 7073.06

Yüksek: 7216.56

Kapanış: 7189.97

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 11

Ons altın cephesi de güne düşüş ile başlarken, akşam saati itibarıyla 4 bin 597 dolar bandında işlem görüyor. Günlük kayıp ise yüzde 1,40’ı aşması dikkat çekti.

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Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba) - Resim: 12

Petrol tarafı ise İran’daki karar ile yükselişe geçti. Petrol cephesi 90 sınırına yaklaşıyor. 88,54 TL seviyelerine kadar yüzde 2’yi aşan yükseliş performansı petrol gösterdi. Ancak anlık olarak 87,34 seviyesinde işlem kaydetti.

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