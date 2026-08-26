Piyasaların merakla beklediği ABD'deki Temmuz çekirdek enflasyon (PCE) aylık yüzde 0,2 seviyesinde beklenen artış ile gelmişti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik savaşın çok yakında bitebileceği mesajını vermesi ise piyasalarda olumlu yansımadı. Ancak İran ve Umman Hürmüz konusunda anlaşması petrol tarafının 90 dolara yakınlaştırırken, altın cephesinde düşüşlere neden oldu.
Kapalıçarşı altın fiyatları akşam değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(26 Ağustos Çarşamba)
ABD enflasyon verileri ve Orta Doğu'daki kritik gelişmeler piyasalarda dengeleri değiştirdi. Hürmüz anlaşması petrol fiyatlarını 90 dolar sınırına taşırken, küresel ve iç piyasada altın fiyatları tamamen değişti. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altında son durum nasıl?Süleyman Çay
Serbest piyasada güne düşüş trendi ile başlayan gram altın TL, akşam saatlerinde de hareketini sürdürdü. Saat 07.00’dan bu yana altın cephesinde yüzde 1’i aşan bir düşüş gözlemlendi. Anlık olarak düşüş ivmesine devam eden gram altın 7 bin 108 TL bandında işlem görüyor.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları da merak edilen bir diğer konu. Sabah saatlerinde 7 bin 183 TL seviyelerinde olan gram altın günlük yüzde 1’i aşan düşüş ile 7 bin 110 TL seviyelerine kadar geriledi.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. İşte Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında akşam seansı;
GRAM ALTIN (20:28:49)
Alış Fiyatı: 7026.45
Satış Fiyatı: 7108.56
Düşük: 7087.17
Yüksek: 7230.98
Kapanış: 7204.35
ÇEYREK ALTIN (20:28:49)
Alış Fiyatı: 11475.00
Satış Fiyatı: 11597.00
Düşük: 11562.00
Yüksek: 11797.00
Kapanış: 11753.00
YARIM ALTIN (20:28:49)
Alış Fiyatı: 22986.00
Satış Fiyatı: 23187.00
Düşük: 23118.00
Yüksek: 23586.00
Kapanış: 23500.00
TAM ALTIN (20:28:49)
Alış Fiyatı: 45654.00
Satış Fiyatı: 46204.00
Düşük: 46065.00
Yüksek: 47000.00
Kapanış: 46827.00
GREMSE ALTIN (20:28:49)
Alış Fiyatı: 113694.0000
Satış Fiyatı: 115121.0000
Düşük: 114774.0000
Yüksek: 117102.0000
Kapanış: 116671.0000
HAS ALTIN (20:28:49)
Alış Fiyatı: 7061.76
Satış Fiyatı: 7094.37
Düşük: 7073.06
Yüksek: 7216.56
Kapanış: 7189.97
Ons altın cephesi de güne düşüş ile başlarken, akşam saati itibarıyla 4 bin 597 dolar bandında işlem görüyor. Günlük kayıp ise yüzde 1,40’ı aşması dikkat çekti.
Petrol tarafı ise İran’daki karar ile yükselişe geçti. Petrol cephesi 90 sınırına yaklaşıyor. 88,54 TL seviyelerine kadar yüzde 2’yi aşan yükseliş performansı petrol gösterdi. Ancak anlık olarak 87,34 seviyesinde işlem kaydetti.