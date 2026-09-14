Kanser tedavisi gören Soner Olgun’dan üzücü haber: Beni evime götürün

Özlem Koldaş devamında "Sevdikleri ve ailesi yanında. Kendisini yormamak adına ziyaretleri çok sınırlı tutuyoruz. Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi. Sizlerden de tek ricamız, Soner’i dualarınızdan ve güzel dileklerinizden eksik etmemeniz" şeklinde konuştu.