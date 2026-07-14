Kanser ilacı için dev anlaşma: 600 milyon dolar peşin ödendi

ASTRAZENECA ONKOLOJİ PORTFÖYÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR

Yeni anlaşma, AstraZeneca'nın akciğer kanseri alanındaki ürün portföyünü daha da genişletmesini sağlayacak. Şirketin bu alandaki önemli ilaçları arasında Tagrisso, Iressa, Imfinzi ve Imjudo da yer alıyor.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Dizal'ın geçmişi oldu. Şirket, 2017 yılında AstraZeneca'nın Çin'deki onkoloji araştırma biriminden ayrılarak bağımsız bir biyoteknoloji şirketi olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Son anlaşmayla birlikte Zegfrovy'nin küresel geliştirme ve pazarlama süreci yeniden AstraZeneca çatısı altında yürütülecek.

İşlemin 2026'nın ikinci yarısında gerekli düzenleyici onayların tamamlanmasının ardından sonuçlanması bekleniyor. AstraZeneca ise anlaşmanın mevcut yıl için açıkladığı finansal beklentilerinde herhangi bir değişiklik yaratmayacağını duyurdu.