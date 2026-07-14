Klinik başarı, düzenleyici onaylar ve satış hedeflerinin gerçekleşmesi durumunda toplam ödeme 1,5 milyar dolara kadar çıkabilecek. Anlaşmayla birlikte AstraZeneca, Zegfrovy'nin dünya genelindeki geliştirme, üretim ve ticarileştirme haklarını devralacak. Dizal ise ilacın küresel satışlarından kademeli telif geliri elde etmeye devam edecek.
Kanser ilacı için dev anlaşma: 600 milyon dolar peşin ödendi
İngiliz ilaç devi AstraZeneca, Çin merkezli Dizal Pharmaceutical tarafından geliştirilen akciğer kanseri ilacı Zegfrovy için küresel lisans anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında şirket, ilk aşamada 600 milyon dolar ödeme yapacak.Kaynak: Diğer
ANLAŞMA HİSSELERİ UÇURDU
Piyasa, anlaşmayı olumlu karşıladı. Şanghay Borsası'nda işlem gören Dizal Pharmaceutical hisseleri haberin ardından yüzde 20 değer kazandı.
Şirketin verilerine göre Zegfrovy, 2025 yılında yaklaşık 576 milyon yuan (yaklaşık 85 milyon dolar) gelir elde etti. İlacın satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 85 artış gösterdi.
ABD VE ÇİN'DE KULLANIM ONAYI BULUNUYOR
Etken maddesi sunvozertinib olan Zegfrovy, belirli genetik mutasyon taşıyan küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde kullanılıyor.
İlaç, hem ABD hem de Çin'de, tümörlerinde EGFR exon 20 ekleme mutasyonu bulunan ve platin bazlı kemoterapi sonrasında hastalığı ilerleyen yetişkin hastalar için onay almış durumda. Ağızdan kullanılan hedefe yönelik tedavi olarak geliştirilen ilaç, özellikle sınırlı tedavi seçeneği bulunan hasta grubuna alternatif sunuyor.
Dünya genelindeki akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 80-85'ini küçük hücreli dışı akciğer kanseri oluşturuyor. EGFR mutasyonu Batı ülkelerinde hastaların yüzde 10-15'inde görülürken, Asya'da bu oran yüzde 30-40 seviyesine çıkıyor. EGFR mutasyonlu hastaların yaklaşık dörtte birinde ise exon 20 ekleme mutasyonu veya benzer atipik genetik değişiklikler bulunuyor.
FAZ III VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Zegfrovy'nin ilk basamak tedavideki etkinliği, 324 hastanın yer aldığı uluslararası WU-KONG28 Faz III araştırmasında değerlendirildi.
Çalışmada ilacı kullanan hastalarda hastalığın ilerlemeden kontrol altında kaldığı medyan süre 10,3 ay olarak ölçülürken, kemoterapi uygulanan grupta bu süre 7,5 ayda kaldı. Genel sağkalım sonuçlarının ise henüz olgunlaşmadığı belirtildi.
Araştırma sonuçları 2026 Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Kongresi'nde sunulurken, aynı zamanda The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.
Bu verilerin ardından Dizal, ilacın ilk basamak tedavide kullanılabilmesi için hem ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) hem de Çin İlaç Değerlendirme Merkezi'ne yeni ruhsat başvurularını yaptı. Her iki kurum da bu endikasyon için ilaca "çığır açan tedavi" statüsü verdi.
ASTRAZENECA ONKOLOJİ PORTFÖYÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR
Yeni anlaşma, AstraZeneca'nın akciğer kanseri alanındaki ürün portföyünü daha da genişletmesini sağlayacak. Şirketin bu alandaki önemli ilaçları arasında Tagrisso, Iressa, Imfinzi ve Imjudo da yer alıyor.
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Dizal'ın geçmişi oldu. Şirket, 2017 yılında AstraZeneca'nın Çin'deki onkoloji araştırma biriminden ayrılarak bağımsız bir biyoteknoloji şirketi olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Son anlaşmayla birlikte Zegfrovy'nin küresel geliştirme ve pazarlama süreci yeniden AstraZeneca çatısı altında yürütülecek.
İşlemin 2026'nın ikinci yarısında gerekli düzenleyici onayların tamamlanmasının ardından sonuçlanması bekleniyor. AstraZeneca ise anlaşmanın mevcut yıl için açıkladığı finansal beklentilerinde herhangi bir değişiklik yaratmayacağını duyurdu.