Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar

Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası bugün başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim 2026’ya kadar başvurabilecek. Borcunu tamamen kapatamayanlar ise kalan bakiyenin en az yüzde 25’ini peşin ödeyerek indirimden faydalanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) geri ödemesi devam eden konut ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyası başladı.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 2

Borcunu peşin olarak kapatmak isteyen alıcılara indirim imkânı sunan kampanyadan, belirlenen şartları taşıyan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 3

TOKİ’nin değerlendirmelerine göre kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 4

Kampanya kapsamında başvurular, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işleminin gerçekleştirildiği bankalara yapılabilecek.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 5

Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları kampanyaya başvurabilecek.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 6

Kampanyaya başvuru sırasında borcun kapatılacağı aya ilişkin taksidin ödenmiş olması gerekiyor.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 7

Bunun yanı sıra geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması da şartlar arasında.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 8

Kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan alıcılar ise yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 9

Kalan borcun tamamını tek seferde kapatamayacak alıcılara da kampanyadan yararlanma imkânı tanınıyor.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 10

Bu durumda, kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25’i oranında peşin ödeme yapılması gerekiyor.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 11

Tapu işlemleri sırasında emlak beyan değerini gösteren belgenin yanı sıra DASK sigortasının yaptırıldığını gösteren belge de isteniyor.

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Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar - Resim: 12

Alıcılar ayrıca kalan borçlarını kapatmak amacıyla, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabilecek.

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