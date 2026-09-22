Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) geri ödemesi devam eden konut ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyası başladı.
Kampanya bugün başladı: TOKİ’den yüzde 25 indirimli ev için gerekli şartlar
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası bugün başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim 2026’ya kadar başvurabilecek. Borcunu tamamen kapatamayanlar ise kalan bakiyenin en az yüzde 25’ini peşin ödeyerek indirimden faydalanabilecek.Kaynak: Haber Merkezi
Borcunu peşin olarak kapatmak isteyen alıcılara indirim imkânı sunan kampanyadan, belirlenen şartları taşıyan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek.
TOKİ’nin değerlendirmelerine göre kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
Kampanya kapsamında başvurular, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işleminin gerçekleştirildiği bankalara yapılabilecek.
Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları kampanyaya başvurabilecek.
Kampanyaya başvuru sırasında borcun kapatılacağı aya ilişkin taksidin ödenmiş olması gerekiyor.
Bunun yanı sıra geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması da şartlar arasında.
Kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan alıcılar ise yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.
Kalan borcun tamamını tek seferde kapatamayacak alıcılara da kampanyadan yararlanma imkânı tanınıyor.
Bu durumda, kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25’i oranında peşin ödeme yapılması gerekiyor.
Tapu işlemleri sırasında emlak beyan değerini gösteren belgenin yanı sıra DASK sigortasının yaptırıldığını gösteren belge de isteniyor.
Alıcılar ayrıca kalan borçlarını kapatmak amacıyla, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabilecek.