Sosyal medyada hızla yayılan kareler sonrası, Sak’ın karın bölgesindeki dikkat çeken detay kullanıcıların diline düştü. Bazı takipçiler, ünlü oyuncunun hamile olabileceği yönünde iddialar ortaya attı.
Kameralara takıldı, ortalık karıştı: İrem Sak hamile mi?
Başarılı oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıyan görüntüleriyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.Derleyen: Hande Karacan
Son dönemde yer aldığı projelerle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Sak, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatına dair söylentilerle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Snob Magazin kameralarına takılan oyuncu, kısa sürede magazin manşetlerine taşındı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Sak’ın montunun ön kısmındaki belirgin kabarıklık dikkat çekti.
Bazı kullanıcılar fotoğrafların altına “Hamile mi?” şeklinde yorumlar yaparken, bazıları ise söz konusu görüntünün montun içine konulan bir çantadan kaynaklanmış olabileceğini savundu.
Öte yandan, ünlü oyuncu ve sevgilisi Furkan Korkmaz cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.