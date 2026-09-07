Yeniçağ Gazetesi
07 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı

Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı

Uluslararası piyasalarda El Nino hava olayının yarattığı kuraklık, Batı Afrika'daki arz daralmaları ve Karadeniz'deki savaş riski tarım emtialarında dalgalanmayı artırırken, kakao fiyatları altı aydır aralıksız yükseliyor.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 1

Jeopolitik gerilimler ve iklimsel faktörler küresel emtia piyasalarında derinleşen arz endişelerini beraberinde getiriyor.

1 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 2

Chicago Ticaret Borsası verilerine göre kile başına fiyatlar tarım grubunda yukarı yönlü hareket izledi.

2 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 3

Bu süreçte buğday fiyatları yüzde 21, mısır yüzde 16, soya fasulyesi yüzde 8,5 ve pirinç yüzde 9,2 oranında artış kaydetti.

3 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 4

ABD merkezli Intercontinental Exchange (ICE) verilerinde ise kahve fiyatları yüzde 1 gerilerken, şeker yüzde 21,5 ve pamuk yüzde 13,9 oranında değer kazandı.

4 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 5

Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilim Karadeniz tahıl koridorunu ve yükleme faaliyetlerini sekteye uğratarak limanların kapanmasına yol açtı.

5 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 6

Bu durum küresel buğday arzı endişelerini tırmandırarak sert fiyat artışlarına zemin hazırladı. Mısır cephesinde ise ABD rekoltesi ve Brezilya üretimindeki düşüşler etkili oldu.

6 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 7

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, biyodizel üretiminde kullanılan mısıra olan talebi artırarak fiyatları yukarı çekti.

7 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 8

Dünyadaki mısır üretiminin yaklaşık yüzde 60'lık kısmının endüstriyel alanda kullanılması bu hassasiyeti artırıyor.

8 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 9

Çin'in güçlü soya fasulyesi talebi ve Güney Amerika'daki zayıf üretim tahminleri bu üründeki artışı desteklerken, Hindistan başta olmak üzere Asya'daki düzensiz muson yağışları pirinç verimliliğine ilişkin kaygıları körükledi.

9 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 10

Brezilya bölgesinde yağış artışı beklentisi kahve fiyatlarında hafif gerilemeye neden olurken, petrol fiyatlarındaki artış şeker piyasasını doğrudan tetikledi.

10 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 11

Şeker kamışının etanol üretiminde ham madde olarak kullanılması, üreticilerin tercihlerini şeker veya etanol yönünde değiştirmesinde rol oynuyor.

11 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 12

ABD'nin pamuk üreten bölgelerinde ise sıcak hava ve kuraklık baskısı devam ediyor.

12 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 13

Geçtiğimiz yıl rekolte artışı ve kuraklık endişelerinin hafiflemesiyle tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü yaşayan kakao, bu yıl tam tersi bir seyir izliyor.

13 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 14

Kakaonun ton başına fiyatı uluslararası piyasalarda geçen ay yüzde 25,5 artarak 6 bin 771 dolara çıktı ve yükselişini altıncı aya taşıdı.

14 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 15

2026 yılına sert düşüşlerle giren kakao fiyatları; ocakta yüzde 31,3 ve şubatta yüzde 30,7 geriledikten sonra martta yüzde 14,3, nisanda yüzde 8,2, mayısta yüzde 9,9, haziranda yüzde 29,4 ve temmuzda yüzde 6,3 oranında artış kaydetti.

15 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 16

Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, fiyat artışlarında Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini tetiklemesinin, iklim krizinin ve El Nino kaynaklı rekor sıcaklıkların hasatları vurduğunun altını çizdi.

16 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 17

Batı Afrika'daki tedarik kesintilerinin kötüleşeceğini ve Harmattan rüzgarlarının kakao ağaçlarını zorlayacağını belirten Corsini, 2026-2027 döneminde küresel arz açığı oluşabileceği uyarısında bulundu.

17 18
Kakao arzında yeni açık sinyali: Analistlerden 2026-2027 uyarısı - Resim: 18

Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort ise Fildişi Sahili ile Gana'daki mahsul gelişiminin yavaş ilerlemesi ve El Nino riskinin spekülatif yatırımcıların yükseliş beklentilerini güçlendirdiğini ifade etti.

18 18
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro