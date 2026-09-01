Kağıthane’de şok eden hırsızlık planı: Kamerayı hesaba katmayınca yalanı ortaya çıktı

Diyorlar ki, 'Sen sattın mı' Ben de 'Ürünü yeni getirdim. Dahası videosunu bile dün akşam yükledim. Yani imkansız onu alması' dedim. Diğer küçük kardeşim duruyordu. Onu aradılar. O da 'Yok' demiş. Ardından kamera kayıtlarına babam bakmamızı istedi. Kamera kayıtlarına baktık. 20.54'te ablamız geliyor. Ürünü alıyor, ondan sonra çıkıyor gidiyor ve mağazaya gelip bizimkilere kem küm etmeye başlıyor.