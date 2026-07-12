Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kadınlar köy yönetimini ele geçirdi: Jandarma erkekler giremesin diye nöbet tuttu

Kadınlar köy yönetimini ele geçirdi: Jandarma erkekler giremesin diye nöbet tuttu

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı 721 yıllık tarihe sahip kırsal Kozluören Mahallesi'nde 525 yılllık gelenek devam ettiriliyor. Kadınlar köy yönetimini 1 günlüğüne devralırken erkekler köyün dışarı çıkarıldı. Erkeklerin köye girmemesi, için jandarma nöbet tuttu.

Kaynak: DHA
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Kadınlar köy yönetimini ele geçirdi: Jandarma erkekler giremesin diye nöbet tuttu - Resim: 1

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Kozluören Mahallesi'nde yapılan ve “Kadınların 1 günlük saltanatı” olarak değerlendirilen şenliklerin geçmişi Osmanlı dönemine kadar dayanıyor.

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Kadınlar köy yönetimini ele geçirdi: Jandarma erkekler giremesin diye nöbet tuttu - Resim: 2

Bu yıl da şenlikler coşkuyla kutlanırken kadınlar, ‘Kozluören Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği' kapsamında sabah saatlerinde çocuklar hariç tüm erkekleri mehter takımı eşliğinde mahallenin dışına gönderdi.

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Kadınlar köy yönetimini ele geçirdi: Jandarma erkekler giremesin diye nöbet tuttu - Resim: 3

ERKEKLER MAHALLE DIŞINA ÇIKARILDI!

Geleneğe göre yılda 1 gün köy muhtarının eşi muhtarlık işlerine bakarken azaların eşleri ise kadın muhtara yardımcı oldu.

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Kadınlar köy yönetimini ele geçirdi: Jandarma erkekler giremesin diye nöbet tuttu - Resim: 4

Köy bakkalı ve kahvehaneyi de bir günlüğüne kadınlar işletirken akşam saatlerine kadar mahalleye girişleri yasak olan erkekler ise zamanlarını mahalle dışında düzenledikleri güreş şenliklerini izlemekle geçirdi.

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Kadınlar köy yönetimini ele geçirdi: Jandarma erkekler giremesin diye nöbet tuttu - Resim: 5

“KADINLAR KÖY MEYDANINA, ERKEKLER ER MEYDANINA”

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "16 yıl yapılamamıştı, 3 yıl önce tekrar başladık. Tüm Bursa halkımızla birlikte oluyoruz burada. Bugünün diğer bir özelliği kadınlar, köy meydanına; erkekler de er meydanına diyerek köyü boşaltarak buraya geldik. 460’a yakın sporcumuz bugün burada. 31 tane başpehlivanımız burada” ifadelerine yer verdi .

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Kadınlar köy yönetimini ele geçirdi: Jandarma erkekler giremesin diye nöbet tuttu - Resim: 6

“Edirne'den sonraki en büyük güreşlerden birini inşallah burada oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Erol, “İnşallah seneye daha güzel, daha büyük organizasyonla vatandaşlarımıza, Bursa’mıza, Türkiye’mize duyuracağız hizmetimizi. Ben bugün buraya gelen vatandaşlarımıza, muhtarımıza, kooperatifimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

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