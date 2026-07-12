Kadınlar köy yönetimini ele geçirdi: Jandarma erkekler giremesin diye nöbet tuttu

“KADINLAR KÖY MEYDANINA, ERKEKLER ER MEYDANINA”

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "16 yıl yapılamamıştı, 3 yıl önce tekrar başladık. Tüm Bursa halkımızla birlikte oluyoruz burada. Bugünün diğer bir özelliği kadınlar, köy meydanına; erkekler de er meydanına diyerek köyü boşaltarak buraya geldik. 460’a yakın sporcumuz bugün burada. 31 tane başpehlivanımız burada” ifadelerine yer verdi .