KAAN’a övgü bombardımanı: ABD’li savaş pilotları değerlendirdi

Gonky, Türk jetinin estetik açıdan son derece başarılı olduğunu vurgulayarak ABD’nin 5. nesil jeti F-22 Raptor ile olan benzerliğine dikkat çekti ve “Tam anlamıyla bir Raptor havası sunuyor” ifadesini kullandı. Pilot Mover ise tasarımı son derece etkileyici bulduğunu belirtti ve tasarımı “havalı” olarak nitelendirdi.