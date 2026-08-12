Türk Savunma Sanayii’nin gururu 5’inci nesil savaş uçağı KAAN’ın P1 prototipine ait yer testleri, uluslararası havacılık camiasında geniş yankı buldu.
KAAN’a övgü bombardımanı: ABD’li savaş pilotları değerlendirdi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) imzalı milli muharip uçak KAAN'ın P1 prototipine ait yer testi görüntülerini inceleyen ABD'li eski savaş pilotları, uçağın tasarımını F-22 Raptor'a benzeterek takdirle karşıladı.Kaynak: Haber Merkezi
ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri bünyesinde geçmişte görev yapmış eski savaş pilotları Charles “C.W.” Lemoine ile Trevor “Gonky” Hartsock, “The Mover and Gonky Show” adlı YouTube yayınında TUSAŞ’ın paylaştığı son görüntüleri detaylıca inceledi.
F-16 ve F/A-18 gibi ikonik jetlerde uzun yıllar görev yapan iki tecrübeli isim, KAAN’ın dış tasarımından teknik detaylarına kadar birçok unsuru değerlendirdi.
Gonky, Türk jetinin estetik açıdan son derece başarılı olduğunu vurgulayarak ABD’nin 5. nesil jeti F-22 Raptor ile olan benzerliğine dikkat çekti ve “Tam anlamıyla bir Raptor havası sunuyor” ifadesini kullandı. Pilot Mover ise tasarımı son derece etkileyici bulduğunu belirtti ve tasarımı “havalı” olarak nitelendirdi.
Test sürecine dair teknik gözlemlerini de paylaşan Gonky, uçak üzerindeki motorların standart yapıda göründüğünü, burun hattındaki sistemin ise Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (IRST) olabileceğini aktardı.
Mover ise uçuş verilerinin tespiti için kullanılan test amaçlı pitot tüpünün varlığına değindi. Gövde yüzeyini değerlendiren pilotlar, uçağın fabrikadan henüz çıkmış gibi kusursuz bir görünüme sahip olduğunu ifade ettiler.
KAAN P1’in pist üzerindeki taksi hareketlerini analiz eden Gonky, uçağın ilk aşamada insan koşu temposunda ilerlediğini, hızlanma safhasında ise yaklaşık 20 knot hıza ulaştığını dile getirdi.
İki pilot da uçağı bir an önce gökyüzünde sergileyeceği performansla görmek istediklerini belirtti.
Türkiye’nin havacılık hamlelerini takdir eden Gonky, ülkenin yeni nesil insanlı jetlerin yanı sıra üstün nitelikli insansız hava araçları geliştirme gayretini "harika bir çaba" olarak niteledi.
TUSAŞ, KAAN P1’in yer testlerine dair görüntüleri 31 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyu ile buluşturmuştu. P1 prototipinin 2026 yılı içerisinde ilk uçuşunu yapması ve ardından kapsamlı aviyonik, performans ve sistem doğrulama testlerine girmesi planlanıyor.
Eş zamanlı olarak P2 prototipinin de üretim ve entegrasyon süreçleri devam ediyor. İki ayrı prototipin test süreçlerine dahil edilmesiyle doğrulama faaliyetlerinin hız kazanması hedefleniyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 21 Temmuz 2026’daki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yaptığı açıklamada, birkaç ay içinde KAAN’ı yeniden gökyüzünde görmeyi arzuladıklarını, yıl sonuna kadar ikinci prototipin de havalanmasıyla iki KAAN’ın yan yana veya kol uçuşu yapmasını hedeflediklerini beyan etmişti.
Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk teslimatın 2028 yılında yapılması hedefleniyor.
İlk etapta General Electric üretimi F110-GE-129 turbofan motorlarıyla güçlendirilecek olan KAAN, ilerleyen süreçte Türkiye üretimi milli turbofan motoruna kavuşacak.
Yerli motorun KAAN Blok 30 ve sonraki serilerde kullanılması öngörülüyor.
Milli savaş uçağı KAAN, tarihi ilk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirmiş, P0 prototipi ile 13 dakikalık uçuşta 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaşmıştı.
6 Mayıs 2024’teki ikinci uçuşunda ise 14 dakika havada kalarak 10 bin feet yüksekliğe çıkmıştı.
21 metre boya, 14 metre kanat açıklığına ve 55 bin feet servis tavanına sahip olan çift motorlu KAAN; gövde içi silah istasyonları, düşük radar görünürlüğü ve çok rollü görev kapasitesiyle Türk Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücünün ana unsuru olmaya hazırlanıyor.