UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Galatasaray’da maçın son golünü atan Sacha Boey için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre Napoli, sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için Galatasaray forması giyen Sacha Boey’i takibe aldı.

Giovanni Di Lorenzo’nun yaşının ilerlemesi ve kadrodaki alternatif eksikliği nedeniyle yeni sezon planlamasına başlayan Mavi-beyazlıların, Fransız oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi.

SEZON SONU KARAR VERİLECEK

Haberde, Galatasaray’ın devre arasında Bayern Münih’ten kiraladığı Boey’in Haziran ayına kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunduğu hatırlatıldı.

Napoli yönetiminin oyuncunun performansını yakından izlediği ve transferle ilgili nihai kararın sezon sonunda verileceği ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜYLE YENİDEN VİTRİNE ÇIKTI

Sacha Boey, 2023-24 sezonunun devre arasında 30 milyon euro bedelle Bayern Münih’e transfer olmuş, bu sezonun ara döneminde ise kiralık olarak Galatasaray’a geri dönmüştü.

İkinci Galatasaray döneminde şu ana kadar 3 maçta 96 dakika süre alan Boey, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’a karşı attığı golle yeniden vitrine çıktı.

Galatasaray gelecek sezon için de Fransız oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. Ancak Napoli'nin ilgisi transfer rekabetini kızıştırabilir.