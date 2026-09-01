Japon devleri Çin'e karşı birleşiyor: Otomobillerde yeni dönem başlıyor

BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALMIŞTI

Honda ve Nissan daha önce çok daha kapsamlı bir ortaklık için masaya oturmuştu. Ancak Şubat 2025'te iki şirket arasındaki birleşme görüşmeleri, yönetim ve kontrol yapısına ilişkin anlaşmazlıkların ardından sonuçsuz kalmıştı.