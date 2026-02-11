Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bahis ve kumarın birey ve aile üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Jandarma Genel Komutanlığı, bahis ve kumar konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kumarın yalnızca maddi kayıplara değil, aile düzeni ve kişisel geleceğe de zarar verdiği vurgulandı.

Paylaşımda, “Bahis ya da kumar; sadece cebinizi değil, ailenizi, huzurunuzu ve geleceğinizi de yakar. Bu tuzağa düşme, sonu kayıp olan alışkanlıktan uzak dur” ifadelerine yer verildi.