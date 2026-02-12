OLAYLAR

1502 - Vasco da Gama, Lizbon'dan Hindistan'a doğru ikinci yolculuğuna çıktı.

1541 - Santiago, (Şili) Pedro de Valdivia tarafından kuruldu.

1818 - Şili, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1859 - Mülkiye Mektebi, Sadrazam Âli Paşa ve Hükûmet üyelerinin katılımıyla açıldı.

1870 - Utah'ta kadınlar, oy kullanma haklarını elde ettiler.

1879 - New York'un Madison Square Garden kapalı spor salonunda, Kuzey Amerika Kıtasındaki ilk yapay buz pateni pisti açıldı.

1912 - 6 yaşındaki Çin İmparatoru Puyi, tahttan indirildi. Böylelikle iki bin senelik Çin İmparatorluğu ve 267 yıllık Mançu Hanedanı son bulmuş oldu.

1912 - Çin'de Gregoryen Takvimi kullanımı başladı.

1919 - Trabzon Muhâfaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kuruldu.

1920 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fransa hakimiyeti altındaki Kahramanmaraş'ı aldı.

1929 - Stalin tarafından sürgün edilen eski savaş komiseri Troçki, "İlyiç" adlı bir şileple İstanbul'a geldi.

1934 - Avusturya'da iç savaş başladı.

1937 - Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik Belediyesince sahibinden satın alınarak, Atatürk'ün emrine tahsis edildi.

1951 - 17 yaşındaki Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Tahran'daki Gülistan Sarayı'nda evlendi.

1956 - Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası "Bordighera Mizah Şenliği"'nde Platin Palmiye Ödülü'nü aldı.

1961 - SSCB, Venüs gezegenine Venera 1 uzay aracını gönderdi.

1971 - Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin (TOFAŞ) Bursa'daki otomobil fabrikası, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de katıldığı bir törenle açıldı. Fabrika, Fiat lisansıyla "Murat 124" tipi otomobillerin üretimine başladı.

1975 - Türkiye Emekçi Partisi, Mihri Belli tarafından kuruldu.

1988 - Dr. Ziya Özel'in "zakkumla" kanser tedavisi iddiasının, TRT tarafından "haber" olarak verilmesi yankı uyandırdı.

1990 - Hükûmetin açıkladığı tütün fiyatlarını protesto eden üreticiler, Akhisar'da sokağa döküldü, 200 kişi gözaltına alındı.

1990 - Super Mario Bros. 3 adlı video oyunu ABD'de piyasaya sürüldü.

1993 - Birleşik Krallık'ta 10 yaşındaki iki çocuk, 2 yaşındaki James Bulger'i kaçırarak öldürdü.

1994 - Kış Olimpiyat Oyunları, Lillehammer'da (Norveç) başladı.

1994 - Tuzla tren istasyonunda çöp kutusuna yerleştirilen saatli bomba patladı: 5'i yedek subay, biri sivil 6 kişi öldü; aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaralandı.

2001 - NEAR Shoemaker adlı uzay aracı, 433 Eros adı verilen asteroidin yüzeyine indi.

2002 - İran Havayollarına ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada Hürremabad'da (İran) düştü: 119 kişi öldü.

2002 - Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Milošević'in yargılanmasına, BM savaş suçları mahkemesinde başlandı. Milošević, bu süreç sona ermeden öldü.

2010 - Kış Olimpiyatları, Vancouver'da (Kanada) başladı.

DOĞUMLAR

41 - Britannicus, Roma İmparatoru Claudius ve üçüncü karısı Roma İmparatoriçesi Messalina'nın oğlu (ö. 55)

1218 - Kujō Yoritsune, Kamakura şogunluğunun dördüncü şogunu (ö. 1256)

1536 - Leonardo Donato, Venedik Cumhuriyeti'nin 90'ıncı dükası (ö. 1612)

1644 - Jakob Ammann, Anabaptist önder ve Amişliğin kurucusu (ö. ?)

1756 - Joseph Chinard, Fransız heykeltıraş (ö. 1813)

1768 - II. Franz, Roma-Cermen İmparatoru (ö. 1835)

1800 - John Edward Gray, Britanyalı zoolog (ö. 1875)

1809 - Abraham Lincoln, Amerikalı hukukçu, siyasetçi ve ABD'nin 16. Başkanı (ö. 1865)

1809 - Charles Robert Darwin, İngiliz doğa bilimci (ö. 1882)

1814 - Jenny von Westphalen, Karl Marx'ın eşi (ö. 1881)

1841 - Gijsbert van Tienhoven, Hollandalı politikacı (ö. 1914)

1847 - Albert Gould, Avustralyalı politikacı ve avukat (ö. 1936)

1856 - Eduard von Böhm-Ermolli, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu mareşali (ö. 1941)

1861 - Lou Andreas-Salomé, Rus asıllı psikanalist ve yazar (ö. 1937)

1870 - Jonas Smilgevičius, Litvanyalı ekonomist, yatırımcı ve politikacı (ö. 1942)

1877 - Louis Renault, Renault şirketini kuran Fransız iş insanı (ö. 1944)

1881 - Anna Pavlova, Rus balerin (ö. 1931)

1885 - James Scott, Afroamerikan besteci (ö. 1938)

1888 - Hans von Sponeck, Alman general, jimnastikçi ve futbol oyuncusu (ö. 1944)

1891 - Robert Patterson, Amerika Birleşik Devletleri 55. Savaş Bakanı (ö. 1952)

1893 - Omar Bradley, Amerikalı asker (ö. 1981)

1893 - Steingrímur Steinþórsson, İzlanda Başbakanı (ö. 1966)

1893 - Giovanni Muzio, İtalyan mimar ve akademisyen (ö. 1982)

1895 - Onn Cafer, Malay siyaset adamı (ö. 1962)

1900 - Vasili Çuykov, Sovyetler Birliği Mareşali (ö. 1982)

1904 - Rudolf Platte, Alman tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve rejisör

1926 - Irene Camber, İtalyan eskrimci

1927 - Aristeo Benavídez, Arjantinli kayak sporcusu (ö. 2019)

1927 - Niyazi Sayın, Türk neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı (ö. 2025)

1931 - Francisco Mañosa, Filipinli mimar

1932 - Rami Garipov, Başkurt ulusal şair, yazar ve oyun yazar (ö. 1977)

1933 - Constantin Costa-Gavras, Yunan sinema yönetmeni

1933 - Elmira Hüseynova, Sovyet Azerbaycanlı heykeltıraş ve ressam (ö. 1995)

1934 - Bill Russell, Amerikalı basketbolcu

1936 - Oktay Arayıcı, Türk oyun ve senaryo yazarı (ö. 1985)

1939 - Ray Manzarek, Amerikalı klavyeci (The Doors) (ö. 2013)

1940 - Pablo Hernández, Kolombiyalı bisiklet sporcusu (ö. 2021)

1941 - Aydın Engin, Türk gazeteci, oyun yazarı, senarist ve politikacı

1941 - Selçuk Uluergüven, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (ö. 2014)

1942 - Ehud Barak, İsrail Başbakanı

1946 - Ajda Pekkan, Türk şarkıcı ve sinema oyuncusu

1953 - Nabil Shaban, İngiliz oyuncu (ö. 2025)

1955 - Arsenio Hall, Amerikalı TV program yapımcısı

1964 - Adnan Aybaba, Türk millî yelkenci ve futbol yorumcusu

1968 - Christopher McCandless, Amerikalı gezgin (ö. 1992)

1968 - Josh Brolin, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu

1969 - Darren Aronofsky, Amerikalı film yönetmeni ve senarist

1969 - Alemayehu Atomsa, Etiyopyalı politikacı (ö. 2014)

1975 - Regla Torres, Kübalı voleybolcu

1976 - Silvia Saint, Çek pornografik film oyuncusu

1977 - Lerzan Mutlu, Türk şarkıcı ve sunucu

1979 - Jesse Spencer, Avustralyalı oyuncu

1980 - Christina Ricci, Amerikalı oyuncu

1982 - Bobi Wine sahne adıyla tanınan Robert Kyagulanyi Ssentamu, Ugandalı politikacı, şarkıcı, aktör ve iş insanı

1984 - Tony Ferguson, Amerikalı profesyonel karma dövüş porcusu

1988 - Claudio Acosta, Arjantinli futbolcu

1990 - Michelle Bartsch-Hackley, Amerikalı voleybolcu

1991 - Earvin Ngapeth, Fransız voleybolcu

1993 - Jennifer Stone, Amerikalı aktris

2001 - Hviça Kvaratshelia, Gürcü millî futbolcu

ÖLÜMLER

901 - II. Antonios, 893 ile 12 Şubat 901 tarihleri arası Rum Ortodoks patriği (d.?)

1554 - Jane Grey, İngiltere Kraliçesi (d. 1536)

1554 - Guilford Dudley, Northumberland Dükü John Dudley'in oğlu (d. 1535)

1627 - I. Karl, Lihtenştayn prensi (d. 1569)

1673 - Johann Philipp von Schönborn, Alman din adamı (d. 1605)

1713 - Cihandar Şah, Babür İmparatorluğu'nun sekizinci şahı (d. 1661)

1730 - Luca Carlevarijs, İtalyan ressam ve gravür sanatçısı (d. 1663)

1759 - I. Muhammed, Hüseyni Hanedanının ve Tunus Beyliğinin üçüncü beyi (d. 1710)

1771 - Adolf Frederick, İsveç kralı (d. 1710)

1798 - II. Stanisław August Poniatowski, Polonya'nın son kralı (d. 1732)

1799 - Lazzaro Spallanzani, İtalyan biyolog ve Katolik rahip (d. 1729)

1804 - Immanuel Kant, Alman düşünür (d. 1724)

1856 - Giuseppe Donizetti, İtalyan müzisyen ve ilk Türk bandosu Mızıka-yı Hümâyun'u kuran (d. 1788)

1860 - Johann Georg Christian Lehmann, Alman botanikçi (d. 1792)

1870 - Jacob de Kempenaer, Hollanda'nın ikinci Başbakanı (d. 1793)

1885 - Anthony W. Gardiner, Liberyalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1820)

1896 - Ambroise Thomas, Fransız opera bestecisi (d. 1811)

1899 - Âdile Sultan, Türk Divan edebiyatı şairi (d. 1826)

1912 - Gerhard Armauer Hansen, Norveçli doktor (d. 1841)

1916 - Richard Dedekind, Alman matematikçi (d. 1831)

1933 - Henri Duparc, Fransız besteci (d. 1848)

1934 - Cenap Şahabettin, Türk şair, yazar ve doktor (d. 1870)

1935 - Kai Donner, Fin dilbilimci, etnograf ve siyasetçi (d. 1888)

1939 - Søren Sørensen, Danimarkalı biyokimyacı (d. 1868)

1942 - Grant Wood, Amerikalı ressam (d. 1891)

1949 - Hasan el-Benna, Mısırlı siyasi ve dini lider (Müslüman Kardeşler hareketinin kurucusu) (d. 1906)

1954 - Dziga Vertov, Rus film yönetmeni ve sinema kuramcısı (d. 1896)

1969 - Vahi Öz, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (Türk sinemasının "Horoz Nuri"si) (d. 1911)

1974 - Willy Meller, Alman heykeltıraş (d. 1887)

1976 - John Lewis, İngiliz Marksist düşünür (d. 1889)

1979 - Jean Renoir, Fransız sinema yönetmeni (d. 1894)

1983 - Eubie Blake, Amerikalı piyanist ve besteci (d. 1887)

1984 - Julio Cortázar, Arjantinli yazar (d. 1914)

1984 - Mahmut Sami Ramazanoğlu, Erenköy Cemaati Lideri (d. 1892)

1996 - Bob Shaw, Kuzey İrlandalı bilimkurgu yazarı (d. 1931)

1989 - Thomas Bernhard, Avusturyalı yazar (d. 1931)

2000 - Charles Schulz, Amerikalı karikatürist ve çizgi roman çizeri (Snoopy) (d. 1922)

2001 - Nezih Demirkent, Türk gazeteci ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (d. 1930)

2007 - Yavuz Sabuncu, Türk akademisyen ve anayasa hukukçusu (d. 1948)

2010 - Nodar Kumaritaşvili, Gürcü kızakçı (d. 1988)

2011 - Betty Garrett, Amerikalı şarkıcı, komedyen ve sinema oyuncusu (d. 1919)

2011 - Kenneth Mars, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1935)

2012 - Zina Bethune, Amerikalı oyuncu, dansçı ve koreograf (d. 1945)

2012 - David Kelly, İrlandalı aktör (d. 1929)

2013 - Tekin Akmansoy, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1924)

2014 - Sid Caesar, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1922)

2014 - Maggie Estep, Amerikalı şair ve şarkıcı (d. 1963)

2015 - David Carr, Amerikalı köşe yazarı ve gazeteci (d. 1956)

2015 - Movita Castaneda, Amerikalı oyuncu (d. 1916)

2015 - Gary Owens, Amerikalı radyocu ve seslendirme sanatçısı (d. 1934)

2015 - Steve Strange, Galli pop şarkıcısı (d. 1956)

2016 - Dominique D'Onofrio, İtalya doğumlu Belçikalı teknik direktör ve eski futbolcu (d. 1953)

2017 - Herminio Bautista, Filipinli tanınmış komedyen, yönetmen, oyuncu ve siyasetçi (d. 1934)

2017 - Jay Bontatibus, Amerikalı aktör (d. 1964)

2017 - Barbara Carroll, Amerikalı caz piyanisti ve şarkıcısı (d. 1925)

2017 - Damian, İngiliz pop şarkıcısı (d. 1964)

2017 - Alwin Lopez "Al" Jarreau, Amerikalı caz müziği şarkıcısı (d. 1940)

2017 - Quentin Moses, Amerikan futbolu oyuncusu (d. 1983)

2017 - Krystyna Sienkiewicz, Polonyalı kadın şarkıcı ve oyuncu (d. 1935)

2018 - Marty Allen, Amerikalı oyuncu, komedyen, aktivist ve yazar (d. 1922)

2018 - Fethiye Mazali, Tunuslu eğitimci ve siyasetçi (d. 1927)

2018 - Françoise Xenakis, Fransız gazeteci, senarist ve roman yazarı (d. 1930)

2019 - Rolf Böhme, Alman siyasetçi (d. 1934)

2019 - Lyndon LaRouche, Amerikalı aktivist, siyasetçi ve yazar (d. 1922)

2019 - Olli Lindholm, Fin şarkıcı ve gitarist (d. 1964)

2019 - Pedro Morales, Porto Rikolu erkek profesyonel güreşçi (d. 1942)

2019 - Marisa Solinas, İtalyan oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1939)

2020 - Christie Blatchford, Kanadalı köşe yazarı, gazeteci, savaş muhabiri ve yayıncı (d. 1951)

2021 - Maurizio Mattei, İtalyan futbol hakemi ve spor yöneticisi (d. 1942)

2021 - Christopher Pennock, Amerikalı aktör (d. 1944)

2021 - Lynn Stalmaster, Amerikalı teknik yönetmen (d. 1927)

2022 - Zinaida Kiriyenko, Sovyet-Rus aktris ve şarkıcı (d. 1933)

2022 - Ivan Reitman, Kanadalı film yönetmeni ve yapımcısıdır (d. 1946)

2022 - Antoni Vadell Ferrer, İspanyol Roma Katolik piskopos (d. 1972)

2022 - Karl Voino, Eston siyasetçi (d. 1923)

2023 - Nilay Aydoğan, Türk basketbolcu (d. 1992)

2023 - Nadia Haşim, Ürdünlü matematikçi, gazeteci ve siyasetçi (d. ?)

2023 - Suat Türker, Türk futbolcudur (d. 1976)

2025 - Tony Bedeau, Grenadalı eski millî futbolcu (d. 1979)

2025 - Rika Bruins, Hollandalı Olimpiyat yüzücüsü (d. 1934)

2025 - Ali Gagarin, Sudanlı millî futbolcu (d. 1949)