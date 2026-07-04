AK Parti Milletvekili ve eski SGK Başmüfettişi Resul Kurt, Star gazetesindeki köşe yazısında işçilerin telafi çalışması süreçlerine dair önemli detayları paylaştı. İş hayatında personelin kişisel, ailevi veya farklı nedenlerle işverenlerinden izin talep edebildiğini belirten Kurt, bu süreçlerin yasal zeminini ve sınırlarını aktardı.
İzinlerde 4 ay detayı ortaya çıktı: İşverenler bu kuralı biliyor mu?
AK Parti Milletvekili ve eski SGK Başmüfettişi Resul Kurt, işçilerin kişisel nedenlerle aldığı izinlerin ardından yapılacak telafi çalışması süreçlerini ve kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak idari para cezalarını açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
4857 sayılı İş Kanunu'nun 64'üncü maddesine göre; zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi ya da işçinin talebiyle kendisine izin verilmesi gibi durumlarda telafi çalışması yaptırılabiliyor.
İlgili kanuna göre "Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.”
İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi uyarınca, kanun veya sözleşmelerle tanınan yasal izinler için telafi çalışması yaptırılamıyor. Bu kapsamda telafi çalışmasına konu edilemeyecek izinler şunlardır:
Yıllık ücretli izin
Evlenme, doğum, evlat edinme ve ölüm izinleri
Analık ve süt izni
İş veya toplu iş sözleşmesiyle ücretli izin olarak belirlenen diğer haklar.
Telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma olarak değerlendirilmediği için işçiye ayrıca zamlı ücret ödenmiyor. Ancak bu çalışmaların uygulanmasında katı kurallar bulunuyor:
Telafi çalışması günde 3 saati geçemez.
Günlük toplam çalışma süresi, azami sınır olan 11 saati aşamaz. (Örneğin; günlük mesaisi 9 saat olan bir işçiye en fazla 2 saat, 7,5 saat olan bir işçiye ise en fazla 3 saat telafi çalışması yaptırılabilir.)
Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatiller ve iş yerince belirlenen tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılması yasaktır.
İş Kanunu'nun telafi çalışması hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda işveren veya işveren vekillerine idari para cezası kesiliyor. Mevzuat kurallarına aykırı biçimde telafi çalışması yaptırılması halinde, 2026 yılı itibarıyla bu durumda olan her bir işçi için 4.815 TL idari para cezası uygulanıyor.