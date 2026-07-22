İtalyanlar peşine düştü… Sadece o toprakta yetişiyor: 500 dönümlük alanda 200 üretici hasat yapıyor

'HALKIMIZ SEVEREK TÜKETİYOR'

Üreticilerden Oktay Sert de "25 dekara yakın Arslanlar biberi ekimi yaptık. Genel olarak halkın talebine göre Arslanlar biberi ekiyoruz. Hem acılığından hem biberin kalitesinden hem de veriminden dolayı Arslanlar biberi tercih ediliyor ve halkımız da severek tüketiyor. Diğer biberlere oranla acısı daha yüksek ve kurutma açısından da çok verimli bir biber. Tohumlarımız ata tohumu. Torbalı'nın sıcak iklimi biber için çok verimli ve elverişli. Acılığı da diğer bölgelerin biberlerine göre daha yüksek oluyor. 3 ton civarında verim bekliyoruz. Bu yıl topraklarımız suya doydu, yer altı sularımız da dolu. Bu sene oldukça memnunuz" diye konuştu.