İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor

İtalyan ANSA ajansı da "Türkiye'nin hayal kırıklığı. Montella yönetimindeki Türkiye, Paraguay'a elendi" başlığıyla verdiği haberinde, "Avustralya karşısında alınan ilk maçtaki yenilginin ardından bu karşılaşma Türkiye için bir telafi gecesi olmalıydı. Ancak maçın başlamasından sadece bir dakika sonra Türkiye için adeta gece çöktü. Paraguay, Galarza'nın golüyle öne geçti. Bu gol, şu ana kadar Dünya Kupası'ndaki en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ardından Güney Amerikalılar, son düdüğe kadar savunmalarını başarıyla koruyarak, Vincenzo Montella'nın takımını turnuvadan elenmeye mahkum etti." değerlendirmesi yapıldı.