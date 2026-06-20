Yeniçağ Gazetesi
20 Haziran 2026 Cumartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor

İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor

A Milli Takım’ın Dünya Kupası’nda Paraguay’a mağlup olarak elenmeyi garantilemesi İtalyan basınında geniş yer buldu. “Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor” manşetini atan İtalyanlar, milli takımın yeniden yükselişinin Montella ile olamayacağını yazdı.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 1

İtalyan basını, Türkiye'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek, turnuvadan elenmesinin "sansasyonel" olduğu ve "hayal kırıklığı" yaşattığını yazdı.

1 11
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 2

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası finallerine grup aşamasında erken veda etmesi, İtalya'da da geniş yankı buldu.

2 11
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 3

La Gazzetta dello Sport, "Montella'nın Türkiye'si elendi" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın jenerasyonun zafer hayallerine veda ediyor. Arka arkaya aldığı iki yenilginin ardından Türkiye, gözyaşları içinde turnuvadan eleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

3 11
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 4

Corriere dello Sport gazetesi de "Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor. Montella, Dünya Kupası'ndan elendi" başlığıyla verdiği haberinde, "Daha kötü olamazdı. Avustralya'ya karşı hayal kırıklığı yaratan ilk maçtaki yenilginin ardından, Montella'nın Türkiye'si, ikinci maçında da Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'ndan elendi. Galarza'nın 68. saniyede uzak mesafeden attığı gol maçın sonucunu belirledi. Türkler için Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top, talihsiz bir şekilde direkten döndü, başka da bir şey olmadı." yorumu yapıldı.

4 11
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 5

Tuttosport gazetesi de İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız üzerinden Türkiye'nin Paraguay maçındaki yenilgisini ve Dünya Kupası'ndan elenmesini, "Yıldız, Dünya Kupası dışında. Sansasyonel düşüş." başlığıyla okuyucularına aktardı.

5 11
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 6

Gazetenin haberinde, "Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinden çok farklı bir Dünya Kupası performansı bekleniyordu." ifadesi yer aldı.

6 11
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 7

La Repubblica gazetesi de Montella idaresindeki Türkiye'nin Paraguay karşısında aldığı yenilginin ardından "Montella elendi. İtalyan teknik adamın çöküşü" ifadelerini kullandı.

7 11
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 8

Mediaset kanalı da "Dünya Kupası'nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko. Montella ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da işine son verilecek." ifadeleriyle İtalyan teknik adamın gruptaki üçüncü ve son ABD maçından sonra ayrılacağını ileri sürdü.

8 11
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 9

Kanalın haberinde, Türk Milli Takımı'nın en yetenekli oyuncuları arasında sayılan Kenan Yıldız ve Arda Güler'in henüz kariyerlerinin başında olduğuna dikkat çekilerek, ay-yıldızlıların bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yeniden zirveye dönebileceği ama bunun Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünde olmayacağı iddia edildi.

9 11
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 10

İtalyan ANSA ajansı da "Türkiye'nin hayal kırıklığı. Montella yönetimindeki Türkiye, Paraguay'a elendi" başlığıyla verdiği haberinde, "Avustralya karşısında alınan ilk maçtaki yenilginin ardından bu karşılaşma Türkiye için bir telafi gecesi olmalıydı. Ancak maçın başlamasından sadece bir dakika sonra Türkiye için adeta gece çöktü. Paraguay, Galarza'nın golüyle öne geçti. Bu gol, şu ana kadar Dünya Kupası'ndaki en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ardından Güney Amerikalılar, son düdüğe kadar savunmalarını başarıyla koruyarak, Vincenzo Montella'nın takımını turnuvadan elenmeye mahkum etti." değerlendirmesi yapıldı.

10 11
İtalyanlar Montella’nın üstünü çizdi: Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor - Resim: 11

İtalyan basınında ayrıca, Montella'nın maçında ardından yaptığı açıklamadaki, "65 şuta karşı ne yazık ki çok az şansla rakip takımlar sonuç elde etti. Böyle iki aynı karşılaşmaya kariyerimde çok fazla rastlamadım." ifadeleri öne çıkarıldı.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro