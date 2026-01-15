İsveç, Danimarka’nın Grönland’daki askeri varlığını artırma kararına destek vererek bölgeye asker gönderme kararı aldı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, İsveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı subayların bugün Grönland’a hareket ettiğini duyurdu.

Kristersson, Danimarka ile yürütülen askeri tatbikat kapsamında atılacak adımların ortak şekilde planlandığını belirterek, İsveç’in bölgesel güvenlik iş birliğine katkı sunacağını vurguladı.

DANİMARKA ADADA ASKERİ VARLIĞINI ARTIRACAK

Öte yandan Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Kopenhag’da yaptığı açıklamada ABD’nin Grönland’a askeri müdahalede bulunacağı yönündeki iddiaları reddetti. Poulsen, böyle bir senaryoyu “hayal edilemez” olarak nitelendirerek, bunun yalnızca varsayımsal bir değerlendirme olduğunu söyledi.

Danimarka Savunma Bakanlığı, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarını sürdürmesi üzerine adadaki askeri varlığın artırılacağını duyurmuştu. Trump, Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi halinde NATO’nun daha güçlü olacağını savunmuş, daha önceki açıklamalarında ise Rusya ve Çin’in bölgedeki faaliyetlerine dikkat çekmişti.

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise egemenliğin devredilmesini içeren tüm yaklaşımları net bir şekilde reddetmişti.