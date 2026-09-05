İsveçli şirket altında rakam verdi: 2027’ya gireceği seviyeyi söyledi

Strand'a göre daha büyük sorun ise ABD hükümetinin artan borç yükü. Federal borcun 40 trilyon doları aşmasının ardından hükümetin borç servis maliyetlerini yönetilebilir seviyede tutabilmek için daha düşük uzun vadeli borçlanma maliyetlerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.