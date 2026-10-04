Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşümün en güçlü temsilcilerinden Volvo, yeni amiral gemisi ES90 modelini Türkiye'deki otomobilseverlerin beğenisine sundu. SPA2 adı verilen yeni nesil elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilen model, göz alıcı liftback tasarımı ve yüksek teknoloji standartlarıyla segmentine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.
İsveç devinin teknoloji üssü Türkiye yollarında
Volvo'nun bugüne kadar ürettiği en gelişmiş ve teknolojik modeli olan %100 elektrikli Volvo ES90, Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunuldu. Çift motorlu performans versiyonu ve en üst Ultra donanım paketiyle gelen lüks sedanın Türkiye başlangıç fiyatı 7.027.440 TL olarak belirlendi.Haber Merkezi
ÜSTÜN PERFORMANS VE 696 KİLOMETRE MENZİL
Türkiye'ye "Twin Motor Performance" altyapısıyla giriş yapan Volvo ES90, 500 kW (680 beygir) güç ve 870 Nm tork üreten çift motorlu bir sistemle donatıldı. 0'dan 100 km/s hıza sadece 4 saniyede ulaşan otomobilin azami hızı, Volvo'nun küresel güvenlik politikaları gereği 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda.
102 kWsa kapasiteli dev batarya paketi sayesinde WLTP standartlarına göre tek şarjla 696 kilometreye kadar menzil sunabilen ES90, 800V elektrik mimarisinin avantajlarını kullanıyor. Araç, 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %10'dan %80 dolum seviyesine yaklaşık 22 dakikada ulaşabiliyor.
ŞIK TERS DİZAYN VE GENİŞ HACİM
5.000 mm uzunluğunda ve 3.102 mm aks mesafesinde olan ES90, kabin içerisinde son derece geniş bir yaşam alanı sunuyor. 446 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.427 litreye kadar çıkarken, ön kaputun altında şarj kabloları için 27 litrelik ek bir depolama alanı yer alıyor.
ULTRA DONANIM PAKETİYLE ZİRVE KONFOR
Modelin Türkiye'de sunulan Ultra paketinde konfor, güvenlik ve eğlence standartları en üst seviyede tutuluyor:
Teknoloji ve Kokpit: Dikey 14.5 inç orta multimedya ekranı, 9 inç dijital gösterge paneli, Head-up display, yerleşik Google altyapısı ve kablosuz Apple CarPlay / Android Auto desteği.
Konfor ve Tasarım: Elektrokromik panoramik cam tavan, 21 inç elmas kesim jantlar, ısıtmalı ve havalandırmalı Nordico kaplama ön/arka koltuklar ve 4 bölgeli klima.
Sürüş ve Güvenlik: Aktif havalı süspansiyon, 3 boyutlu 360 derece çevre görüş kamerası ve Bowers & Wilkins üst seviye ses sistemi.