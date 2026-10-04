İsveç devinin teknoloji üssü Türkiye yollarında

ŞIK TERS DİZAYN VE GENİŞ HACİM

5.000 mm uzunluğunda ve 3.102 mm aks mesafesinde olan ES90, kabin içerisinde son derece geniş bir yaşam alanı sunuyor. 446 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.427 litreye kadar çıkarken, ön kaputun altında şarj kabloları için 27 litrelik ek bir depolama alanı yer alıyor.