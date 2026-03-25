İşte Eurofighter Typhoon uçağının özellikleri: Türkiye anlaşmayı imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı teyit edildi. Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi.
Eurofighter Typhoon uçağının özellikleri
Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon için imzaların atıldığını duyurdu. İmzalanan anlaşma sonrası savaş uçağının özellikleri merak konusu oldu. Eurofighter Typhoon, gelişmiş sistem ve silah kabiliyeti ile dikkat çekiyor.
EUROFİGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Farklı görev senaryolarına uyum sağlayacak şekilde geliştirilen Eurofighter Typhoon, hem havadan havaya hem de havadan yere görevlerde etkin rol üstlenebilen çok maksatlı bir savaş uçağıdır. Keşif, ileri hava kontrolü, elektronik harp, bombardıman, düşman hava savunmasını etkisiz hale getirme ve yakın hava desteği gibi geniş bir görev yelpazesinde kullanılabiliyor.
Eurofighter Typhoon, çift motorlu ve "kanard delta" tasarıma sahip bir platformdur. Bu yapıda, klasik uçaklardan farklı olarak ana kanatlar geride konumlanırken, yatay stabilizeler önde yer alır. Bu tasarım, uçağa yüksek manevra kabiliyeti kazandırır. Genellikle tek pilotla kullanılan uçak, bazı versiyonlarda çift koltuklu olarak da üretilebiliyor.
Yaklaşık 15,96 metre uzunluğa ve 10,95 metre kanat açıklığına sahip olan Eurofighter Typhoon'un boş ağırlığı 11 ton civarındadır. Maksimum kalkış ağırlığı 23,5 tona kadar ulaşabilen uçak, iki adet Eurojet EJ200 turbofan motorla donatılmıştır. Saatte 2.495 kilometre hıza çıkabilen platform, 16.765 metre irtifaya kadar tırmanabiliyor ve havada yakıt ikmali olmadan yaklaşık 2.900 kilometre menzil sunuyor.
GELİŞMİŞ SİSTEM VE SİLAH KABİLİYETİ
Eurofighter Typhoon, modern savaş ortamlarına uygun ileri teknoloji sistemlerle donatılmıştır. AESA radar altyapısı ve yeni nesil Captor-E radar sistemi, hedef tespit ve takip kabiliyetini üst seviyeye taşıyor.
Uçakta ayrıca kızılötesi arama ve takip sistemi, gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri, kaska monteli hedefleme sistemi (HMD) ve NATO uyumlu veri bağlantı sistemleri bulunuyor.
Silah kapasitesi açısından da oldukça güçlü olan Eurofighter Typhoon'da, 27 mm Mauser BK-27 topun yanı sıra kanat ve gövde altında toplam 13 harici istasyon yer alıyor. Uçak; AIM-120 AMRAAM, Meteor, IRIS-T ve ASRAAM gibi havadan havaya füzelerin yanı sıra Paveway lazer güdümlü bombalar, Storm Shadow, Brimstone ve JDAM gibi havadan yere mühimmatları kullanabiliyor. Ayrıca deniz hedeflerine karşı gemisavar füzelerle de donatılabiliyor.