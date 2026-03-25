İşte Eurofighter Typhoon uçağının özellikleri: Türkiye anlaşmayı imzaladı

Silah kapasitesi açısından da oldukça güçlü olan Eurofighter Typhoon'da, 27 mm Mauser BK-27 topun yanı sıra kanat ve gövde altında toplam 13 harici istasyon yer alıyor. Uçak; AIM-120 AMRAAM, Meteor, IRIS-T ve ASRAAM gibi havadan havaya füzelerin yanı sıra Paveway lazer güdümlü bombalar, Storm Shadow, Brimstone ve JDAM gibi havadan yere mühimmatları kullanabiliyor. Ayrıca deniz hedeflerine karşı gemisavar füzelerle de donatılabiliyor.