Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde

İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde

İstanbul’un kentsel kimliğinde derin yaralar açan Tarlabaşı Bulvarı’nın inşa sürecine dair sessiz kalan belgeler, Salt Araştırma tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Haberi Paylaş
İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde - Resim: 1

1986-1988 yılları arasında kentin tarihsel dokusunu kökten değiştiren yıkımları içeren fotoğraf ve harita koleksiyonu, Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi bünyesinde dijital erişime açıldı. Bu arşiv, sadece binaların yıkılışını değil, bir kentin belleğinin nasıl silindiğini de gözler önüne seriyor.

1 9
İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde - Resim: 2

300'DEN FAZLA YAPI VE BİR SEMTİN HAFIZASI BELGELENDİ

2 9
İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde - Resim: 3

1986 yılında Bedrettin Dalan döneminde başlatılan istimlak ve yıkım çalışmaları kapsamında 300’den fazla tarihi yapı yerle bir edildi.

3 9
İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde - Resim: 4

Yeni erişime açılan arşivde yer alan fotoğraflar, o dönemde kurban edilen sivil mimari örneklerini kare kare belgelerken; haritalar ise proje sınırları içinde kamulaştırılan ada ve parsellerin dökümünü veriyor.

4 9
İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde - Resim: 5

Bu belgeler, kentsel dönüşümün teknik bir zorunluluktan ziyade, bir kentin hafızasını nasıl dönüştürdüğünü anlamak isteyenler için eşsiz bir veri sunuyor.

5 9
İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde - Resim: 6

KENTSEL BELLEK İÇİN DİJİTAL BİR KÖPRÜ

6 9
İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde - Resim: 7

Salt Araştırma bünyesindeki bu çalışma, İstanbul’un mülkiyet yapısındaki değişimi ve kentsel politikaların mahalle kültürü üzerindeki etkisini incelemek isteyenler için kritik bir kaynak niteliği taşıyor.

7 9
İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde - Resim: 8

Çevrimiçi erişim sayesinde, Tarlabaşı’nın betonun altında kalan tarihsel mirası, yeni nesil araştırmacılar ve kent savunucuları için tekrar tartışmaya açılıyor.

8 9
İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde - Resim: 9
9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro