1986-1988 yılları arasında kentin tarihsel dokusunu kökten değiştiren yıkımları içeren fotoğraf ve harita koleksiyonu, Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi bünyesinde dijital erişime açıldı. Bu arşiv, sadece binaların yıkılışını değil, bir kentin belleğinin nasıl silindiğini de gözler önüne seriyor.
İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde
İstanbul’un kentsel kimliğinde derin yaralar açan Tarlabaşı Bulvarı’nın inşa sürecine dair sessiz kalan belgeler, Salt Araştırma tarafından gün yüzüne çıkarıldı.Derleyen: Cansu İşcan
300'DEN FAZLA YAPI VE BİR SEMTİN HAFIZASI BELGELENDİ
1986 yılında Bedrettin Dalan döneminde başlatılan istimlak ve yıkım çalışmaları kapsamında 300’den fazla tarihi yapı yerle bir edildi.
Yeni erişime açılan arşivde yer alan fotoğraflar, o dönemde kurban edilen sivil mimari örneklerini kare kare belgelerken; haritalar ise proje sınırları içinde kamulaştırılan ada ve parsellerin dökümünü veriyor.
Bu belgeler, kentsel dönüşümün teknik bir zorunluluktan ziyade, bir kentin hafızasını nasıl dönüştürdüğünü anlamak isteyenler için eşsiz bir veri sunuyor.
KENTSEL BELLEK İÇİN DİJİTAL BİR KÖPRÜ
Salt Araştırma bünyesindeki bu çalışma, İstanbul’un mülkiyet yapısındaki değişimi ve kentsel politikaların mahalle kültürü üzerindeki etkisini incelemek isteyenler için kritik bir kaynak niteliği taşıyor.
Çevrimiçi erişim sayesinde, Tarlabaşı’nın betonun altında kalan tarihsel mirası, yeni nesil araştırmacılar ve kent savunucuları için tekrar tartışmaya açılıyor.