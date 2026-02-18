İstanbul'un kayıp hafızası: Tarlabaşı yıkımları dijital arşivde

1986-1988 yılları arasında kentin tarihsel dokusunu kökten değiştiren yıkımları içeren fotoğraf ve harita koleksiyonu, Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi bünyesinde dijital erişime açıldı. Bu arşiv, sadece binaların yıkılışını değil, bir kentin belleğinin nasıl silindiğini de gözler önüne seriyor.