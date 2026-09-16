İstanbul’u tehdit eden fayla ilgili kritik açıklama: Gerçekten kilitli mi?

Adalar'ın güneyinde hangi bölgeler bulunuyor?

Deprem uzmanı Bektaş'ın işaret ettiği fay, İstanbul'u tehdit eden Marmara Denizi'nde Adalar'ın güneyi ile Çınarcık havzası çevresindeki deniz içi bölgeyi kapsıyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Adalar, Kartal, Maltepe ve Pendik kıyılarının açığı, daha güneyde ise Yalova-Çınarcık açıkları bu coğrafyanın çevresinde yer alıyor.