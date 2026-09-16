Alp Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her hün bir ilimiz depremle sallanıyor. Deprem uzmanı Osman Bektaş, “İstanbul'u tehdit eden Adalat Fayı gerçekten tamamen kilitli mi?” başlığıyla bir değerlendirme paylaştı.
İstanbul’u tehdit eden fayla ilgili kritik açıklama: Gerçekten kilitli mi?
İstanbul’u tehdit eden Adalar Fayı’na ilişkin deprem uzmanı Osman Bektaş'tan kritik bir değerlendirme yaptı. Adalar’ın güneyinde 10 kilometre derinliğe kadar görülen deprem sessizliğinin “kilitli fay” olarak yorumlandığını belirten Bektaş, ilk kez farklı bir çalışmaya dikkat çekti.Züleyha Öncü
Bektaş, Adalar’ın güneyinde 10 kilometre derinliğe kadar görülen deprem sessizliğinin kilitli fay olarak yorumlandığını belirtti.
Bu değerlendirmeye ilişkin Bohnhoff (2013) çalışmasına dikkat çeken Bektaş, ardından farklı bir araştırmanın bulgularını gündeme getirdi.
ÇINARCIK- ADALAR FAY ZONUNA DİKKAT ÇEKTİ
Bektaş, Tarancıoğlu ve diğerlerinin 2020 tarihli çalışmasına atıfta bulunarak, Çınarcık–Adalar fay zonunun tek tip olmadığını belirtti.
Paylaşımında “creep ve kilitli” ifadelerine yer veren deprem uzmanı Bektaş, Adalar Fayı'nın tamamen kilitli olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.
"KARMAŞIK BİR SİSTEM"
Bektaş, Çınarcık-Adalar bölgesinin yalnızca tamamen kilitli tek bir fay parçası olarak değil, fay hareketine karşı farklı direnç gösteren çukur ve sırtlardan oluşan heterojen ve parçalı bir sistem şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Deprem uzmanı Bektaş'ın İstanbul'u tehdit eden fayla ilgili açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.
Adalar'ın güneyinde hangi bölgeler bulunuyor?
Deprem uzmanı Bektaş'ın işaret ettiği fay, İstanbul'u tehdit eden Marmara Denizi'nde Adalar'ın güneyi ile Çınarcık havzası çevresindeki deniz içi bölgeyi kapsıyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Adalar, Kartal, Maltepe ve Pendik kıyılarının açığı, daha güneyde ise Yalova-Çınarcık açıkları bu coğrafyanın çevresinde yer alıyor.