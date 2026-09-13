Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman bölge müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul’da yangın: Karadan ulaşım yok: Helikopterler peş peşe havalandı
Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ulaşım sağlanamaması nedeniyle söndürme helikopterleriyle havadan müdahale ediliyor.Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
1 6
Yangının çıktığı bölgenin sarp ve engebeli olması sebebiyle ekipler karadan ulaşım sağlamakta güçlük çekti. Arazi şartları nedeniyle kara araçlarının müdahale edemediği yangına, yangın söndürme helikopterleriyle havadan yoğun bir şekilde müdahale edilmeye başlandı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
2 6
3 6
4 6
5 6
6 6