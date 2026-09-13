İstanbul’da yangın: Karadan ulaşım yok: Helikopterler peş peşe havalandı

Yangının çıktığı bölgenin sarp ve engebeli olması sebebiyle ekipler karadan ulaşım sağlamakta güçlük çekti. Arazi şartları nedeniyle kara araçlarının müdahale edemediği yangına, yangın söndürme helikopterleriyle havadan yoğun bir şekilde müdahale edilmeye başlandı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.