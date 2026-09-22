İstanbul’da vale noktalarına operasyon: 160 kişi gözaltına alındı

Şişli Beşiktaş ve Sarıyer’de uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.