İstanbul’da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 62’yi buldu

D-100 (E-5) karayolunun doğu istikametine doğru gidildikçe yoğunluk azalıyor; Maltepe, Kartal ve Pendik civarında trafik çoğunlukla yeşil renkte ve akıcı ilerliyor, sadece bazı kavşak noktalarında hafif turuncu renkler göze çarpıyor. Bu ilçelere giden ana arterlerde yer yer turuncu ve kırmızı şeritler görülse de, genel hatlarıyla akıcı bir trafik söz konusu. Sürücülerin özellikle Şişli, Ümraniye, Ataşehir ve köprü bağlantı yollarını kullanırken alternatif güzergahları değerlendirmeleri veya seyahat planlarını bu yoğunluğa göre ayarlamaları büyük önem taşıyor.