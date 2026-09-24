İstanbul'da haftanın yorgunluğu yollara da yansımış durumda; şehir genelinde trafik yoğunluğu an itibarıyla yüzde 62 seviyesine ulaşarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. İBB’nin güncel harita verilerine göre, özellikle köprü bağlantı yolları ve merkezi ilçelerde trafik adeta durma noktasına geldi.
İstanbul’da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 62’yi buldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyesine ulaşarak ana arterlerde ve köprü bağlantı yollarında hayatı adeta durma noktasına getirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Yakası'nda Merkez Kilitlendi Avrupa Yakası'nda ana arterlerde ciddi bir yığılma gözlemleniyor. Özellikle Boğaziçi Köprüsü'ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve FSM'ye katılım noktalarında harita koyu kırmızıya bürünmüş durumda. Şişli merkez ve Mecidiyeköy civarında araçlar adım adım ilerliyor.
TEM otoyolu bağlantılarında, Bağcılar ve Esenler kesişimlerinde uzun araç kuyrukları oluşturan kırmızı ve turuncu yoğunluklar dikkat çekiyor. D-100 (E-5) karayolu üzerinde Zeytinburnu'ndan başlayıp Haliç'e kadar uzanan güzergahta trafik oldukça ağır seyrediyor.
Şehrin daha batısına doğru ilerlediğimizde, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir civarında trafiğin nispeten daha akıcı olduğu ve haritanın bu bölgelerde yeşil rengini koruduğu görülüyor. Benzer şekilde kuzeyde Arnavutköy ve Sarıyer hattında da yollar açık.
Anadolu Yakası'nda "Kırmızı" Alarm Anadolu Yakası'nda köprü trafiği ve E-5 bağlantıları sürücüleri zorluyor.
Avrupa Yakası'na geçişlerde Üsküdar ve Kadıköy D-100 bağlantı yolları yoğun bir şekilde kırmızı renkle işaretlenmiş durumda. Sahil şeridinden ve E-5'ten köprülere katılımda ciddi bir yığılma var. Anadolu Yakası'nın iki önemli iş ve yaşam merkezi olan Ümraniye ve Ataşehir'de, TEM ve D-100 bağlantı yollarındaki kavşak noktalarında trafik yoğunluğu zirve yapmış durumda.
D-100 (E-5) karayolunun doğu istikametine doğru gidildikçe yoğunluk azalıyor; Maltepe, Kartal ve Pendik civarında trafik çoğunlukla yeşil renkte ve akıcı ilerliyor, sadece bazı kavşak noktalarında hafif turuncu renkler göze çarpıyor. Bu ilçelere giden ana arterlerde yer yer turuncu ve kırmızı şeritler görülse de, genel hatlarıyla akıcı bir trafik söz konusu. Sürücülerin özellikle Şişli, Ümraniye, Ataşehir ve köprü bağlantı yollarını kullanırken alternatif güzergahları değerlendirmeleri veya seyahat planlarını bu yoğunluğa göre ayarlamaları büyük önem taşıyor.