İstanbul'da sağanak yağış: AKOM biteceği saati açıkladı

"Serin ve yağışlı havanın bugün öğlen saatleriyle birlikte bölgemizi terk etmesi, 16-18 °C civarına gerileyen sıcaklıkların tekrardan 28-32 °C aralığına yükselmesi bekleniyor. Hafta boyunca İstanbul'da az bulutlu ve açık bir gökyüzü tahmin ediliyor."