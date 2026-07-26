Pazar gününe 21 °C sıcaklık ve parçalı bulutlu bir hava ile başlayan İstanbul'da, öğle saatlerinde sıcaklığın 27 °C'ye yükselmesi ve yerel yağış geçişlerinin (1-3 kg/m2) görülmesi öngörülüyor.
İstanbul'da sağanak yağış: AKOM biteceği saati açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 26 Temmuz Pazar günü için İstanbul’un hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kentte etkili olan serin ve yağışlı hava etkisini kaybediyor.Cansu İşcan
Akşam saatlerinde 25 °C, gece ise 23 °C seviyelerine gerileyecek hava sıcaklığıyla birlikte nem oranının %40 ile %80 arasında değişeceği tahmin ediliyor.
. Rüzgarın ise lodostan hafif, zaman zaman orta kuvvette (5 - 25 km/sa) esmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 24 °C olarak ölçüldü.
AKOM'dan yapılan açıklamada, serin ve yağışlı havanın öğlen saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Serin ve yağışlı havanın bugün öğlen saatleriyle birlikte bölgemizi terk etmesi, 16-18 °C civarına gerileyen sıcaklıkların tekrardan 28-32 °C aralığına yükselmesi bekleniyor. Hafta boyunca İstanbul'da az bulutlu ve açık bir gökyüzü tahmin ediliyor."
HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK
AKOM’un yayımladığı haftalık tahmin raporuna göre, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul genelinde yağış beklenmiyor. Termometreler gündüz ortalama 30-32 °C, gece ise 23 °C civarında seyredecek.
27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu ve açık | 23 °C / 31 °C
28 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık | 23 °C / 32 °C
29 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu ve açık | 23 °C / 31 °C
30 Temmuz Perşembe: Açık | 23 °C / 30 °C
31 Temmuz Cuma: Açık | 23 °C / 30 °C
1 Ağustos Cumartesi: Açık | 23 °C / 31 °C