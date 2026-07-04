İstanbul’da korku dolu dakikalar: Sel sularına karşı direnen hayatlar

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış Beşiktaş’ta hayatı olumsuz etkiledi. Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi göle dönerken, sel sularına kapılmamak için yol kenarındaki saksıya tutunan bir kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Sağanak nedeniyle devrilen motosiklet sürücüsü de çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. Bomonti-Beşiktaş Tüneli çıkışında ise su birikintisi oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bir kişinin suyun içinde yürüdüğü anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.