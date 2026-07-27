Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da 15 mahallede 12 saatlik su kesintisi: İSKİ tarih verdi

İstanbul'da 15 mahallede 12 saatlik su kesintisi: İSKİ tarih verdi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yapılacak altyapı çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde su kesintisine gidileceğini duyurdu.

Kaynak: Diğer
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İstanbul'da 15 mahallede 12 saatlik su kesintisi: İSKİ tarih verdi - Resim: 1

Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları ve esnek boru bağlantı parçası montajı nedeniyle Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek.

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İstanbul'da 15 mahallede 12 saatlik su kesintisi: İSKİ tarih verdi - Resim: 2

İSKİ'nin açıklamasına göre planlı kesinti, 28 Temmuz günü saat 09.00'da başlayacak ve 21.00'e kadar devam edecek.

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İstanbul'da 15 mahallede 12 saatlik su kesintisi: İSKİ tarih verdi - Resim: 3

Çalışmalar kapsamında söz konusu bölgelerde toplam 12 saatlik su kesintisi uygulanacak.

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İstanbul'da 15 mahallede 12 saatlik su kesintisi: İSKİ tarih verdi - Resim: 4

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

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İstanbul'da 15 mahallede 12 saatlik su kesintisi: İSKİ tarih verdi - Resim: 5

Bayrampaşa'da; Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri.

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İstanbul'da 15 mahallede 12 saatlik su kesintisi: İSKİ tarih verdi - Resim: 6

Esenler'de; Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri.

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İstanbul'da 15 mahallede 12 saatlik su kesintisi: İSKİ tarih verdi - Resim: 7

Güngören'de ise Gençosman ve Sanayi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

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