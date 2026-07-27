Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları ve esnek boru bağlantı parçası montajı nedeniyle Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek.
İstanbul'da 15 mahallede 12 saatlik su kesintisi: İSKİ tarih verdi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yapılacak altyapı çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde su kesintisine gidileceğini duyurdu.Kaynak: Diğer
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İSKİ'nin açıklamasına göre planlı kesinti, 28 Temmuz günü saat 09.00'da başlayacak ve 21.00'e kadar devam edecek.
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Çalışmalar kapsamında söz konusu bölgelerde toplam 12 saatlik su kesintisi uygulanacak.
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Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
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Bayrampaşa'da; Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri.
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Esenler'de; Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri.
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Güngören'de ise Gençosman ve Sanayi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
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