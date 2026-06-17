İSKİ tarafından yapılan açıklamada, tünel hattında yürütülecek çalışmalar kapsamında belirli bölgelerde su hizmetine geçici olarak ara verileceği belirtildi.
İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'nda gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.Kaynak: AA
Buna göre bugün saat 21.00'de başlayacak kesinti, yarın saat 07.00'ye kadar sürecek.
Çalışmalar nedeniyle Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'ndaki bazı mahalleler yaklaşık 10 saat boyunca susuz kalacak.
"Fatih'te Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani"
"İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye"
"Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı mahalleleri"
"Eyüpsultan'da Defterdar ve Nişancı mahalleleriyle İETT Edirnekapı otobüs garajı ve çevresi. Bayrampaşa'da Merkez"
"Orta, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler'de Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar"
"Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi'nin bir kısmı"