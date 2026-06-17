Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak?

İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'nda gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Kaynak: AA
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İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak? - Resim: 1

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, tünel hattında yürütülecek çalışmalar kapsamında belirli bölgelerde su hizmetine geçici olarak ara verileceği belirtildi.

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İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak? - Resim: 2

Buna göre bugün saat 21.00'de başlayacak kesinti, yarın saat 07.00'ye kadar sürecek.

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İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak? - Resim: 3

Çalışmalar nedeniyle Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'ndaki bazı mahalleler yaklaşık 10 saat boyunca susuz kalacak.

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İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak? - Resim: 4

"Fatih'te Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani"

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İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak? - Resim: 5

"İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye"

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İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak? - Resim: 6

"Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı mahalleleri"

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İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak? - Resim: 7

"Eyüpsultan'da Defterdar ve Nişancı mahalleleriyle İETT Edirnekapı otobüs garajı ve çevresi. Bayrampaşa'da Merkez"

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İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak? - Resim: 8

"Orta, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler'de Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar"

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İstanbul'da 10 saat su kesintisi: Hangi ilçeler susuz kalacak? - Resim: 9

"Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi'nin bir kısmı"

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