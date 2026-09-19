Yeniçağ Gazetesi
19 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026)

İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026)

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranlarındaki gerileme sürdü. İSKİ’nin 19 Eylül tarihli verilerine göre, kentteki barajların ortalama doluluk seviyesi yüzde 37,79’a indi.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026) - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı son verilere göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı bir önceki gün yüzde 38,03 seviyesindeyken bugün yüzde 37,79 olarak ölçüldü.

1 8
İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026) - Resim: 2

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 65,54 ile Elmalı’da görülürken, Pabuçdere yüzde 4,05’lik oranla son sırada yer aldı.

2 8
İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026) - Resim: 3

Kurumun 19 Eylül tarihli kayıtlarına yansıyan baraj doluluk verileri şu şekilde sıralandı:

3 8
İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026) - Resim: 4

• Alibey Barajı yüzde 34.94

• Büyükçekmece Barajı yüzde 27.36

4 8
İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026) - Resim: 5

• Darlık Barajı yüzde 56.65

• Elmalı Barajı yüzde 65.54

5 8
İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026) - Resim: 6

• Istrancalar Barajı yüzde 18.95

• Kazandere Barajı yüzde 12.86

6 8
İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026) - Resim: 7

• Pabuçdere Barajı yüzde 4.05

• Sazlıdere Barajı yüzde 21.75

7 8
İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026) - Resim: 8

• Terkos Barajı yüzde 33.41

• Ömerli Barajı yüzde 51.56

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro