İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı son verilere göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı bir önceki gün yüzde 38,03 seviyesindeyken bugün yüzde 37,79 olarak ölçüldü.
İstanbul' da son durum: Baraj doluluk oranları (19 Eylül 2026)
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranlarındaki gerileme sürdü. İSKİ’nin 19 Eylül tarihli verilerine göre, kentteki barajların ortalama doluluk seviyesi yüzde 37,79’a indi.Kaynak: Diğer
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Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 65,54 ile Elmalı’da görülürken, Pabuçdere yüzde 4,05’lik oranla son sırada yer aldı.
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Kurumun 19 Eylül tarihli kayıtlarına yansıyan baraj doluluk verileri şu şekilde sıralandı:
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• Alibey Barajı yüzde 34.94
• Büyükçekmece Barajı yüzde 27.36
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• Darlık Barajı yüzde 56.65
• Elmalı Barajı yüzde 65.54
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• Istrancalar Barajı yüzde 18.95
• Kazandere Barajı yüzde 12.86
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• Pabuçdere Barajı yüzde 4.05
• Sazlıdere Barajı yüzde 21.75
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• Terkos Barajı yüzde 33.41
• Ömerli Barajı yüzde 51.56
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