İşsizler Ordusu bir de açlıkla sınanıyor: Sadaka gibi ödenek

İşsizlerin büyük çoğunluğu resmi işsizlik maaşından faydalanamamıyor. Faydalananların aldığı maaş da dişe dokunmuyor. Nisan itibarıyla Fon'un toplam varlığı 738,2 milyar TL'ye ulaştı. Buna karşın ağır koşullar nedeniyle az sayıda işsiz, ödenekten yararlanabiliyor. Nisan ayında 502 bin 369 kişi ortalama 14 bin 593 lira işsizlik ödeneği aldı.

Hak kazanabilmek için kendi isteği dışında işsiz kalan sigortalının işten ayrılışın ardından 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması, iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün çalışmış olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu sıkı kriterler, Fon'un kapsamını daraltırken milyonlarca işsizi de kapının dışında bırakıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu Nisan 2026 bültenine göre Mart 2002’den bu yanan 23 milyon 224 bin 58 kişi işsizlik ödeneğine başvururken yalnızca 12 milyon 394 bin 458 kişi ödenek almaya hak kazandı. Başka bir ifadeyle başvuran yaklaşık her iki işsizden biri fondan yararlanamadı.