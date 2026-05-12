Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Cenin kentinin güneyindeki Yabed kasabası sakinlerinden olup 6 yıldır İsrail hapishanesinde tutulan Nazmi Ebubekir mahkemeye çıkarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki İsrail mahkemesinde görülen duruşmada, Ebubekir, "kasten bir İsrail askerini öldürmekten" suçlu bulundu. Ebubekir'e verilecek cezanın haziran ayındaki duruşmada açıklanmasına karar verildi.

Savunma heyetinden 2 avukat, dava dosyasında Ebubekir'in masumiyetini kanıtlayan deliller olduğunu savunurken mahkeme bunların tamamını reddetti.

Açıklamada, söz konusu kararın, Filistinlilerin İsrail askeri mahkemelerinde adil yargılanma güvencesinin bulunmadığını bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

İsrail mahkemelerinin, işkence altında alınan itiraflara başvurduğu ve tutuklulara temel yasal güvencelerin verilmediği aktarılan açıklamada, Ebubekir'in de soruşturmanın ilk aşamasında avukatıyla görüşmesine izin verilmediği ve hücre hapsine alındığı dile getirildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan "kıyıma" ve uluslararası toplumun bu kıyıma sessiz kalışına son verilmesi istendi.

İsrail güçleri, Ebubekir'i, taş atarak bir İsrail askerinin ölümüne sebep olma iddiasıyla Mayıs 2020'de gözaltına almıştı.

Ebubekir, İsrail'in Celeme gözaltı merkezinde çok sert işkence ve sorgulamaya maruz kalmıştı.