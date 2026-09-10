Bebeklerinin marketten satın aldıkları mamaları yedikten sonra aniden olağan dışı belirtiler göstermesiyle başlatılan incele, kan dondurucu bir skandalı gün yüzüne çıkardı.
İsrail zulmü: Bebek mamalarına zehir enjekte etmiş
İsrail'in başkenti Kudüs'te bebek mamalarının içine şırıngayla sakinleştirici ilaç enjekte eden şüpheli suçüstü yakalanırken, Sağlık Bakanlığı halkı şüpheli ürünlere karşı acilen uyardı.Kaynak: Haber Merkezi
Laboratuvar ortamında yapılan tetkiklerde pürelerin içerisinde uyuşturucu nitelikli sedatif maddelere rastlanırken, yüzlerce saatlik kamera görüntülerini mercek altına alan İsrail güvenlik güçleri dehşet uyandıran şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Kudüs'teki ulusal bir marketten satın alınan bebek mamalarını yedikten sonra çocukların birdenbire fenalaşması, bütün ülkeyi ayağa kaldıran korkunç bir vakayı gözler önüne serdi.
Bebeklerde gözlemlenen aşırı uyku durumu ve ani bitkinlik üzerine tetkik başlatan sağlık otoriteleri, Prinok markasına ait meyve pürelerinin içine sedatif ve kaygı bozukluğu tedavisinde kullanılan "benzodiazepin" sınıfı ilaçların katıldığını belirledi.
Yaşananların ardından vakit kaybetmeden harekete geçen İsrail emniyeti, yüzlerce saatlik güvenlik kamera kayıtlarını tek tek tarayarak korkunç bulgulara ulaştı. Ülkenin güney kesiminde ikamet eden kırklı yaşlardaki bir şahsın, market reyonlarından edindiği gıdaların içerisine şırınga yardımıyla uyuşturucu ve anestezik kimyasallar zerk ettikten sonra mamaları gizlice tekrar raflara dizdiği saptandı.
Düzenlenen baskınla yakalanan zanlının emniyetteki sorgusu sürerken, Sağlık Bakanlığı da skandalın akabinde Zol VeGadol market zincirinin Kudüs'teki iki şubesini derhal mühürledi.
Vatandaşlara yönelik acele bir ikaz yayımlayan makamlar, temin edilen bebek gıdalarının ambalajları ile güvenlik bantlarının özenle gözden geçirilmesini, kapağı açılmış veya kuşkulu görülen hiçbir gıdanın bebeklere yedirilmemesini talep etti.
Emniyet birimleri, hadisenin arkasında farklı suç ortaklarının bulunup bulunmadığını ve zanlının bu korkunç efali hangi saikle gerçekleştirdiğini aydınlatmak üzere geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor.