İsrail zulmü: Bebek mamalarına zehir enjekte etmiş

Vatandaşlara yönelik acele bir ikaz yayımlayan makamlar, temin edilen bebek gıdalarının ambalajları ile güvenlik bantlarının özenle gözden geçirilmesini, kapağı açılmış veya kuşkulu görülen hiçbir gıdanın bebeklere yedirilmemesini talep etti.