İspanya'da kontrolden çıkan dev felaket: 88 bin kişiyi etkileyen kabusta Türkiye yardıma koştu

ALEVLERİN ORTASINDA ULUSAL ACİL DURUM

Bölgede etkisini sürdüren yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 45 bin hektarlık devasa bir arazi küle döndü. Afet bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen rüzgarın yönünün belirsizliğini koruduğunu ve tablonun karmaşıklığını sürdürdüğünü belirtti. Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso ise daha önce benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, olumsuz hava koşullarının önümüzdeki saatlerde durumu daha da ağırlaştırabileceği uyarısında bulundu. Yangın söndürme operasyonlarında 3 bin 400’den fazla personel ve 29 hava aracı aralıksız görev yapıyor.