İspanya'nın başkenti Madrid ile Castilla Leon Özerk Bölgesi'ne bağlı Avila sınırlarında devam eden orman yangınları nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. İspanya İçişleri Bakanlığı, alevlerin yayılması üzerine ülke genelinde ilan edilen ulusal acil durum sürecinin uzatıldığını duyurdu. Alınan son önlemlerle birlikte tahliye edilen veya tedbir amaçlı evde kalması istenen kişilerin sayısı 88 bin 620’ye ulaştı. Madrid genelinde yaklaşık 30 bin kişi tahliye edilirken, Avila bölgesinde de binlerce vatandaşa tahliye ve güvenlik uyarıları yapıldı.
İspanya'da kontrolden çıkan dev felaket: 88 bin kişiyi etkileyen kabusta Türkiye yardıma koştu
İspanya’da Madrid ve Avila bölgelerini etkisi altına alan dev orman yangınlarında 45 bin hektar alan kül olurken, 88 binden fazla kişi için tahliye kararı alındı. Can kaybının yaşandığı felaket sonrası ulusal acil durum uzatılırken, Türkiye bölgeye iki yangın söndürme uçağı sevk etti.Kaynak: İHA
ALEVLERİN ORTASINDA ULUSAL ACİL DURUM
Bölgede etkisini sürdüren yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 45 bin hektarlık devasa bir arazi küle döndü. Afet bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen rüzgarın yönünün belirsizliğini koruduğunu ve tablonun karmaşıklığını sürdürdüğünü belirtti. Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso ise daha önce benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, olumsuz hava koşullarının önümüzdeki saatlerde durumu daha da ağırlaştırabileceği uyarısında bulundu. Yangın söndürme operasyonlarında 3 bin 400’den fazla personel ve 29 hava aracı aralıksız görev yapıyor.
CAN KAYBI YAŞANDI, RÜZGAR TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Madrid ve Avila sınırındaki kriz devam ederken bir diğer acı haber Valensiya bölgesinden geldi. Manises kenti yakınlarındaki Salt de l'Aigua Vadisi çevresinde yürütülen çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, Valensiya’daki yangınların kontrol altına alındığını, dumandan etkilenen kişilerin tedavi altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
TÜRKİYE'DEN İSPANYA'YA HAVA DESTEĞİ
Alevlerle mücadele eden İspanya’ya uluslararası destek gecikmedi. Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İspanya makamlarının Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yaptığı yardım çağrısına yanıt verildiği belirtildi. Türkiye, dost ve müttefik ülke İspanya'daki söndürme operasyonlarına katkı sunmak amacıyla 2 adet yangın söndürme uçağını bölgeye sevk etti. Açıklamada, İspanyol halkına geçmiş olsun dilekleri iletilirken sahadaki kurtarma ekipleriyle dayanışma mesajı paylaşıldı.