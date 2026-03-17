ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasıyla başlayan savaş küresel piyasalarda dalgalanmayı artırırken, güvenli liman olarak görülen altında beklenen sert yükseliş şimdilik sınırlı. Altın yatırımcıları son günlerde daha yatay bir seyir izleyen altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: 'Fırsat' diyerek açıkladı
Altın yatıcımlıları piyasaları endişeli şekilde takip etmeye devam ederken Orta Doğu’da süren savaş sebebiyle altın fiyatlarında beklenen sert hareket görülmedi. Ekonomist İslam Memiş, altında mevcut seviyelerin yatırımcı açısından fırsat olarak izlenmesi gerektiğini söyledi.Derleyen: Dilek Taşdemir
İslam Memiş, altın, borsa ve döviz cephesine ilişkin öngörülerini paylaştı. Altın uzmanı İslam Memiş, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası oluşan tabloyu işaret etti.
İslam Memiş’e göre, TCMB’nin politika faizini yüzde 37'de sabit tutması sürpriz olmadı. Kararın ardından döviz ve borsada sert bir kırılma olmazken, yatırımcılar yön arayışına devam etti.
İslam Memiş borsa İstanbul için yılın ikinci yarısına daha olumlu baktığını belirterek 12 bin ile 13 bin puan aralığının alım fırsatı olduğunu söyledi. İslam Memiş orta vadeli yatırımcının 13 bin puanın altındaki seviyelerin için yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
ALTINDA DURGUNLUK KALICI OLMAYABİLİR
Altın yatırımcısına da mesaj veren İslam Memiş, piyasadaki mevcut sakinliğin uzun sürmeyebileceğini belirtti. İslam Memiş’e göre gram altın fiyatındaki yatay seyir kalıcı olmayacak. Memiş altında yukarı yönlü beklentinin korunduğunu da ifade etti.
İslam Memiş gram altının mevcut seviyelerini bir fırsat olarak gördüğünü belirterek fiyatların uzun süre düşük kalmasını beklemediğini açıkladı. Memiş altında kısa süreli dinlenme döneminin ardından yeniden yükselişe geçeceğini aktardı.
