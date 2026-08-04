İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde ve mahallelerinde 5-6 Ağustos tarihleri arasında 20 saat boyunca su kesintisi olacağını duyurdu.
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek
İSKİ, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 23.00'den 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'a kadar İstanbul'un bazı ilçelerine 20 saat boyunca su verilemeyeceğini açıkladı.Yunus Arıkan
İSKİ, İstanbul'un 6 ilçesindeki su kesintisi planlamasını şöyle duyurdu:
Osmangazi Terfi Merkezi içinde yapılacak revizyon çalışması ve arızalı olan vananın yenilenmesi işi kapsamında, mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacaktır.
Bu sebeple 5 Ağustos 2026 Çarşamba 23.00 ile 6 Ağustos 2026 Perşembe günü 19.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
İşte su kesintisi yapılacak 6 ilçe ve mahalleler listesi
ARNAVUTKÖY;
İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Harraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri.
BÜYÜKÇEKMECE;
Karaağaç Mahallesi.
ÇATALCA;
Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.
EYÜPSULTAN;
Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri
AVCILAR İLÇESİ;
Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri.
BAŞAKŞEHİR İLÇESİ;
Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2.Kısım Mahalleleri.
ESENYURT İLÇESİ;
Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme Mahalleleri.