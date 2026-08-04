Yeniçağ Gazetesi
04 Ağustos 2026 Salı
İstanbul 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek

İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek

İSKİ, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 23.00'den 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'a kadar İstanbul'un bazı ilçelerine 20 saat boyunca su verilemeyeceğini açıkladı.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 1

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde ve mahallelerinde 5-6 Ağustos tarihleri arasında 20 saat boyunca su kesintisi olacağını duyurdu.

1 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 2

İSKİ, İstanbul'un 6 ilçesindeki su kesintisi planlamasını şöyle duyurdu:

2 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 3

Osmangazi Terfi Merkezi içinde yapılacak revizyon çalışması ve arızalı olan vananın yenilenmesi işi kapsamında, mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacaktır.

3 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 4

Bu sebeple 5 Ağustos 2026 Çarşamba 23.00 ile 6 Ağustos 2026 Perşembe günü 19.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

4 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 5

İşte su kesintisi yapılacak 6 ilçe ve mahalleler listesi

5 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 6

ARNAVUTKÖY;
İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Harraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri.

6 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 7

BÜYÜKÇEKMECE;
Karaağaç Mahallesi.

7 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 8

ÇATALCA;
Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

8 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 9

EYÜPSULTAN;
Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri

9 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 10

AVCILAR İLÇESİ;
Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri.

10 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 11

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ;
Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2.Kısım Mahalleleri.

11 12
İSKİ tarih verdi: 20 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 12

ESENYURT İLÇESİ;
Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme Mahalleleri.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro