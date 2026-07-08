İSKİ yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı.
İSKİ son verileri paylaştı... 8 Temmuz 2026 İstanbul barajlarında doluluk oranı belli oldu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Temmuz 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını yayımladı. Yaz sıcakları ve artan su tüketiminin etkisiyle megakentte su seviyeleri yakından takip edilirken, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları açıklandı. İşte baraj bazında son durum...Kaynak: Haber Merkezi
Peki, 8 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
8 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,72 seviyesine geriledi.
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 8 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:
Ömerli Barajı: yüzde 88,07
Darlık Barajı: yüzde 79,87
Elmalı Barajı: yüzde 91,46
Terkos Barajı: yüzde 50,45
Alibey Barajı: yüzde 58,55
Büyükçekmece Barajı: yüzde 44,45
Sazlıdere Barajı: yüzde 37,24
Istrancalar Barajı: yüzde 29,41
Kazandere Barajı: yüzde 39,82
Pabuçdere Barajı: yüzde 35,97