İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor.
İSKİ açıkladı: Barajların doluluk oranında son durum (29 Haziran 2026)
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 29 Haziran itibarıyla yüzde 64.3 oldu. Son 14 gün içerisinde barajların genel doluluk oranı % 3,54 azaldı.Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların genel doluluk oranları son 14 günlük süreçte % 3,54 oranında azaldı.
Artan sıcaklıklar, su tüketiminin artması gibi nedenlerle barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalmaya devam ediyor.
İSKİ verilerine göre, dün yüzde 64.6 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün yüzde 64.3 oldu.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.34 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 26.19 ile Istrancalar Barajı oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 29 Haziran itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 60.24
• Büyükçekmece Barajı yüzde 46.71
• Darlık Barajı yüzde 82.41
• Elmalı Barajı yüzde 89.62
• Istrancalar Barajı yüzde 26.19
• Kazandere Barajı yüzde 44.15
• Pabuçdere Barajı yüzde 40.07
• Sazlıdere Barajı yüzde 39.01
• Terkos Barajı yüzde 52.67
• Ömerli Barajı yüzde 90.34